Garda veche nu face parte din strategia lui Grindeanu. Ce planuri are pentru PSD

Data de 7 noiembrie marchează momentul organizării Congresului PSD, eveniment care va aduce modificări semnificative în structura de conducere a formațiunii. Sorin Grindeanu este favorit clar pentru a prelua funcția de președinte, fiind, cel mai probabil, singurul candidat înscris în competiție. Totuși, cele mai notabile transformări sunt așteptate în echipa prim-vicepreședinților, unde se pregătește o reorganizare amplă a conducerii interne a partidului.

Potrivit informațiilor din interiorul formațiunii, noua structură de conducere a PSD va fi dominată de reprezentanții așa-numitei „gărzi tinere”, politicieni formați în cadrul TSD și promovați treptat în ierarhia partidului.

În noua configurație, europarlamentarul Claudiu Manda este pregătit să devină mâna dreaptă a liderului, urmând să preia funcția de secretar general – una dintre cele mai influente poziții din partid.

Noua formulă de conducere propusă de Sorin Grindeanu include cinci prim-vicepreședinți, fiecare reprezentând o zonă strategică a partidului:

Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt

Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați

Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița

Bogdan Ivan, ministrul Energiei

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, cu influență importantă în zona Partidului Socialiștilor Europeni (PES).

De asemenea, structura de conducere a PSD va fi extinsă: numărul vicepreședinților va crește de la 16 la 20, dintre care opt vor fi responsabili pe regiuni și 12 pe domenii de activitate, pentru o coordonare mai eficientă a organizațiilor și a politicilor interne, conform stiripesurse.

„Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi”, a explicat Grindeanu într-o postare pe Facebook.

Prin acest Congres, PSD își consolidează direcția doctrinară și își reconfigurează identitatea politică. Modificarea articolului 8 din Statut marchează o repoziționare fermă ca partid de centru-stânga modern, dedicat echității sociale, solidarității și respectului pentru valorile democratice, religioase și tradiționale ale poporului român. Sorin Grindeanu a subliniat că transformarea nu este una pur simbolică, ci reprezintă o asumare a identității și a principiilor partidului, reafirmând totodată angajamentul PSD față de cooperarea europeană și euro-atlantică.

În același context, Grindeanu a confirmat oficial că va candida pentru funcția de președinte al partidului, declarând că își dorește un PSD unit și stabil, capabil să inspire încredere electoratului. „Îmi doresc ca românii care ne-au votat să vadă că PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale”, a afirmat liderul social-democrat.