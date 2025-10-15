Grindeanu îi vrea în echipă pe Firea și Băluță. Ce funcții ar urma să primească

Europarlamentarul Gabriela Firea și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, se pregătesc să intre în noul nucleu de conducere al Partidului Social Democrat, care va fi condus de Sorin Grindeanu după congresul programat pentru 7 noiembrie 2025, potrivit informațiilor obținute stiripesurse.ro.

Conform acelorași surse, Claudiu Manda, actual europarlamentar și soțul Olguței Vasilescu, va prelua funcția de secretar general al formațiunii. Noua echipă de conducere urmează să includă mai multe modificări structurale față de actuala formulă, cu un număr extins de prim-vicepreședinți și vicepreședinți.

Sursele citate arată că structura de vârf a partidului se va schimba semnificativ, Sorin Grindeanu urmând să fie înconjurat de cinci prim-vicepreședinți. Este vorba despre Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Ionuț Pucheanu, edilul municipiului Galați, și Marius Oprescu, șeful Consiliului Județean Olt.

Totodată, numărul vicepreședinților PSD va crește de la 16 la 20, ca parte a reorganizării interne propuse pentru noul mandat de conducere.

Surse politice susțin că fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, va face parte din „Team Grindeanu”. Europarlamentarul ar urma să dețină funcția de vicepreședinte al Partidului Social Democrat după congresul din noiembrie.

De asemenea, Daniel Băluță, actual prim-vicepreședinte al PSD și primar al Sectorului 4, ar urma să fie reconfirmat în structura de vârf a partidului. Potrivit acelorași surse, acesta „ar urma să fie vicepreședinte al Partidului Social Democrat, după congres”.

Actualul ministru al Transporturilor a rămas fără contracandidat la președinția PSD, după ce Titus Corlățean s-a retras din competiție. Surse apropiate formațiunii politice susțin că fostul ministru de Externe nu a reușit să coaguleze o echipă suficient de solidă pentru a concura cu Grindeanu la congres.

În aceste condiții, Corlățean „a făcut pasul în spate”, iar Sorin Grindeanu urmează să fie confirmat oficial în funcția de președinte al PSD la congresul din 7 noiembrie 2025.