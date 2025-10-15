Bogdan Ivan, despre prețul energiei: Cifrele vorbesc de la sine

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut o reacție fermă într-o postare pe Facebook după criticile primite în urma declarației sale potrivit căreia România are cea mai scumpă energie din Europa, raportat la puterea de cumpărare. Oficialul a explicat că afirmația nu este o exagerare, ci o realitate confirmată de date statistice europene.

Potrivit ministrului Bogdan Ivan, datele provin din surse oficiale și independente, recunoscute la nivel european, precum HEPI (Household Energy Price Index – septembrie 2025) și Market Observatory for Energy al Comisiei Europene (T1 2025). HEPI este realizat de Energie-Control Austria, MEKH (Autoritatea de Reglementare din Ungaria) și VaasaETT, în colaborare cu autorități din 33 de țări europene.

Conform raportului HEPI, Bucureștiul ocupă locul 11 între cele 33 de capitale analizate, cu un preț mediu de 27,5 eurocenți/kWh, peste media UE de 25,4 eurocenți/kWh.

Ivan a explicat că atunci când prețurile sunt raportate la puterea de cumpărare (PPS), România ajunge pe primul loc în Europa, ceea ce indică faptul că românii plătesc, în termeni reali, cel mai mare preț pentru energie din Uniune.

Potrivit lui Ivan, deși România a avut în primul trimestru din 2025 un preț mediu angro de 148,3 €/MWh, peste media europeană și mai ridicat decât în Polonia sau Cehia, adevăratul indicator care reflectă impactul asupra populației rămâne prețul ajustat la veniturile disponibile, nu valoarea brută de pe factură.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că nivelul ridicat al prețurilor la energie din România nu este o exagerare, ci o realitate confirmată de date oficiale. Potrivit acestuia, aceste cifre reflectă adevărul economic și nu reprezintă o interpretare politică.

Ivan a anunțat că ministerul lucrează deja la măsuri menite să reducă presiunea asupra gospodăriilor și să asigure o piață de energie corectă, stabilă și competitivă. Printre direcțiile principale se numără stimularea investițiilor în energie regenerabilă, protejarea consumatorilor vulnerabili și creșterea transparenței pieței, pentru a garanta că românii plătesc prețuri sustenabile.