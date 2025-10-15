Europa poate rămâne în beznă. Există o vulnerabilitate periculoasă

Cercetători europeni au descoperit o vulnerabilitate gravă în sistemul care reglează producția de energie electrică. Mecanismul „Radio Ripple Control”, folosit pe scară largă în Europa, poate fi manipulat de la distanță, riscând să destabilizeze întreaga rețea energetică.

Rețeaua electrică europeană poate fi comparată cu o imensă pânză de păianjen invizibilă, care leagă gospodării, fabrici, spitale și instituții publice din zeci de state. Este un sistem complex, sincronizat la nivel de milisecundă, care depinde tot mai mult de energia produsă din surse regenerabile – eoliană și solară.

Acest echilibru funcționează după o regulă simplă, dar esențială: ceea ce se produce trebuie să fie egal cu ceea ce se consumă. Când cererea depășește producția, rețeaua se suprasolicită, iar întreruperile devin inevitabile.

Când producția depășește nevoia, instalațiile riscă să se deterioreze.

Pentru a evita astfel de dezechilibre, operatorii folosesc sisteme automate care ajustează în timp real producția, în funcție de variațiile meteorologice și de consum. Dar odată cu digitalizarea și integrarea masivă a energiei regenerabile, vulnerabilitățile s-au multiplicat.

Cercetătorii Fabian Bräunlein și Luca Melette au identificat o breșă serioasă într-un mecanism folosit de zeci de ani pentru a regla producția de energie în Europa Centrală.

Sistemul se numește Radio Ripple Control (RRC). În teorie, este simplu: se transmit semnale radio către instalațiile de producție – panouri solare, turbine eoliene sau alte unități – pentru a le spune să crească sau să reducă puterea.

Problema este că aceste semnale sunt transmise în clar, fără criptare și fără autentificarea expeditorului. Cu alte cuvinte, oricine dispune de echipamente tehnice potrivite poate intercepta semnalele, le poate imita și poate trimite comenzi false.

În scenariul cel mai grav, un actor malițios ar putea forța supraproducția într-o regiune, suprasolicitând instalațiile și liniile de transport. Sau, dimpotrivă, ar putea opri simultan unități de producție, provocând o scădere bruscă a tensiunii în rețea.

Rețeaua europeană funcționează la o frecvență standard de 50 hertzi. Dacă această frecvență se abate prea mult, sistemele automate de protecție scot centralele din funcțiune pentru a le proteja, iar întreruperile se pot propaga în cascadă.

Specialiștii avertizează că o manipulare care ar afecta până la 60 de gigawați de putere – echivalentul capacității controlabile prin RRC – ar putea genera un colaps general al rețelei europene.

Consecințele ar fi dramatice: milioane de gospodării și companii fără curent ore în șir, blocarea infrastructurilor critice, oprirea transporturilor, afectarea comunicațiilor și a sistemelor medicale.

Sistemul RRC a fost proiectat în urmă cu mai multe decenii, într-o perioadă în care securitatea cibernetică nu era o prioritate.

Inițial, ideea era eficientă și economică: un semnal radio emis de operator transmite o comandă clară, iar receptorul execută.

Dar astăzi, când producția de energie depinde tot mai mult de conexiuni digitale și control la distanță, lipsa criptării și a verificării sursei devine o vulnerabilitate majoră.

„RRC este un exemplu tipic de tehnologie care a supraviețuit prea mult propriei epoci. A fost gândită pentru eficiență, nu pentru securitate”, arată autorii studiului.

Răspunsul ține de costuri și de inerția sistemului. RRC este încă prezent în zeci de mii de instalații din Europa, iar înlocuirea completă ar presupune investiții de ordinul sutelor de milioane de euro.

Mai mult, pentru operatorii locali, sistemul continuă să funcționeze aparent fără probleme. De aceea, riscul nu a fost perceput ca prioritar.

„Multă vreme, nimeni nu și-a imaginat că un astfel de mecanism ar putea deveni țintă pentru un atac cibernetic. Realitatea arată că orice sistem conectat și neprotejat poate fi exploatat”, avertizează cercetătorii.

Specialiștii recomandă înlocuirea treptată a sistemului Radio Ripple Control cu tehnologii moderne, bazate pe criptare, autentificare digitală și verificare bidirecțională a semnalelor.

Totodată, o monitorizare în timp real a fluxurilor de energie ar permite detectarea rapidă a anomaliilor și izolarea secțiunilor afectate, înainte ca problema să se propage în rețea.

Uniunea Europeană a lansat deja programe pentru consolidarea securității cibernetice a infrastructurilor critice, dar procesul este lent, iar implementarea depinde de fiecare stat membru.