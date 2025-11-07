Politica

Bolojan i-a rugat pe colegii de partid să nu răspundă la atacurile din coaliție

Bolojan i-a rugat pe colegii de partid să nu răspundă la atacurile din coaliție
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Hot News, că le-a cerut colegilor de partid să nu răspundă atacurilor din coaliție, amintind tensiunile politice de acum 2–3 ani, când partidele se confruntau în ședințele de guvern dimineața, pentru ca după-amiaza să se atace reciproc pe la televiziuni.

Bolojan spune că PNL nu va răspunde atacurilor coaliției

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, de fiecare dată când a discutat aceste aspecte în şedinţele de partid, le-a cerut colegilor din formațiune să nu dea replici și să nu răspundă atacurilor venite din partea colegilor de coaliţie.

”De fiecare dată când am discutat aceste aspecte în şedinţele de partid, i-am rugat pe colegii mei să nu dăm replici, să nu răspundem. Vă aduceţi aminte ce s-a întâmplat în urmă cu 2-3 ani de zile în care partidele erau în şedinţa de guvern dimineaţa şi după amiaza se atacau pe toate posturile de televiziune”, a declarat Bolojan.

Bolojan a amintit că, în urmă cu 2-3 ani, partidele participau dimineaţa la şedinţe de guvern, iar după-amiaza se atacau reciproc pe toate posturile de televiziune.

Prioritatea este comunitatea, nu partidul, susține Bolojan

Premierul a afirmat că responsabilitatea funcţiei pe care o deţine este în primul rând faţă de cetăţeni, români şi România. Acesta a spus că a ales să folosească energia pentru a face ceea ce este necesar pentru ţară, nu pentru a urmări sondaje sau a-şi consolida imaginea personală.

PNL

PNL. Sursa foto: captură video

Bolojan a precizat că, în activitatea sa la Oradea şi în judeţul Bihor, ordinea priorităţilor a fost clară, mai întâi comunitatea, apoi partidul sau propria persoană. Președintele PNL a subliniat că această ordine de priorităţi se respectă şi în prezent, mai ales în situaţia dificilă în care se află Romania.

Prioritatea guvernului rămâne corectarea problemelor acumulate

Bolojan a explicat că este dificil să corectezi lucrurile acumulate negativ în anii trecuţi, să reduci cheltuielile, să corectezi legile proaste sau să elimini privilegiile, dacă în acelaşi timp urmăreşti sondajele şi creşterea personală.

Premierul a adăugat că faptul că unii colegi nu au dorit să dea replici nu este o problemă, dar reflectă lipsa învăţăturii din lecţiile din trecut ale Partidului.

 

