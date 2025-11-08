Politica

Oana Gheorghiu, caracterizare rușinoasă pentru Nicușor Dan. Ce-i lipsește președintelui

Oana Gheorghiu, caracterizare rușinoasă pentru Nicușor Dan. Ce-i lipsește președinteluiNicușor Dan. Sursă foto: Facebook
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat despre președintele României, Nicușor Dan, că îi lipsește viteza. „Aici eu nu sunt obiectivă, pentru că, am spus deja public, îl cunosc pe Nicuşor Dan din tinereţe, cred că din 96-97.  Eu cred că Nicuşor Dan are tot ce-i trebuie. Îi lipseşte viteza. Aici ne deosebim. El face lucrurile într-un alt ritm”, a declarat Oana Gheorghiu la Digi 24.

„Nu o să putem face o schimbare radicală fără societate, fără presiunea societăţii”

Referindu-se la politicienii români, Gheorghiu a afirmat că aceștia au fost adesea lăsați să ia decizii „între nevoile şi interesele dumnealor, de cele mai multe ori”.

Nu o să putem face o schimbare radicală fără societate, fără presiunea societăţii. Societatea trebuie să fie prezentă, activă şi să susţină acele demersuri care au impact asupra cetăţeanului. Cetăţenii trebuie să creeze un culoar pentru politicieni. Noi am lăsat zona politică să îşi facă programele, proiectele între nevoile şi interesele dumnealor, de cele mai multe ori. Noi trebuie să restrângem această zonă, a mai spus Gheorghiu.

Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu. Sursa foto: Facebook/Oana Gheorghiu

Viața în politică: „Minciuni greu de combătut şi neadevăruri prezentate pe surse şi fără dovezi”

Vicepremierul a precizat că, încă din primele zile ale mandatului său în Guvern, și-a dat seama de motivele pentru care mulți oameni evită zona politică sau cea publică. Ea a menționat că există „minciuni greu de combătut şi neadevăruri prezentate pe surse şi fără dovezi”, care sunt dificil de demontat.

Oana Gheorghiu a depus jurământul în calitate de vicepremier pe 30 octombrie, într-o ceremonie la Palatul Cotroceni. Numirea sa a fost contestată de PSD, care i-a reproșat mai multe postări critice pe Facebook la adresa președintelui SUA, Donald Trump.

