Grindeanu își menține poziția față de Oana Gheorghiu: Nu dau nimic înapoi din ceea ce am spus

Sorin Grindeanu, a reafirmat marți seară că nu își retrage declarațiile privind numirea Oanei Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru, susținând că această decizie „nu este una benefică” pentru Guvernul României.

„Eu nu dau nimic înapoi din ceea ce am spus. Am văzut că decizia a fost să se meargă înainte. Pentru că e o afirmaţie corectă, n-a fost o afirmaţie întâmplătoare”, a declarat președintele interimar al PSD la Antena 3.

Liderul social-democrat a mai explicat că poziția sa se bazează pe afirmațiile publice ale Oanei Gheorghiu la adresa administrației americane conduse de Donald Trump, considerând că astfel de declarații nu se potrivesc cu statutul unui membru al executivului.

„Am văzut că a fost în formă continuată, dacă vreţi, repetat acest lucru. E credinţa domniei sale, o respect. N-am niciun fel de problemă cu această abordare a doamnei vicepremier. O felicit pentru ceea ce a făcut la fundaţie, dar nu vreau să amestecăm lucrurile. Eu am considerat şi consider în continuare, nu am de ce să-mi schimb punctul de vedere, că venirea domniei sale în guvern, după ceea ce a spus despre administraţia Trump, nu e un lucru care să ne facă bine”, a declarat Grindeanu.

În același context, liderul PSD a apărat observația sa anterioară potrivit căreia în actualul guvern există mai multe voci anti-americane.

„Afirmaţia o fi gravă, dar e corectă”, a precizat Grindeanu, subliniind că nu intenționează să își retracteze declarațiile.

Întrebat de ce partidul său continuă să facă parte dintr-un guvern unde există astfel de opinii, el a explicat că PSD rămâne la guvernare din responsabilitate politică, pentru a evita instabilitatea.

„Pentru că mi-e frică şi nu e niciun fel de umbră de politicianism în ceea ce spun, îmi este frică şi mie, şi colegilor mei că, dacă am lipsi, în primul rând nu se poate majoritate, decât dacă cooptează şi AUR-ul în această majoritate, dar mi-e frică că lucrurile ar derapa şi mai mult şi acest lucru noi nu putem să-l permitem”, a spus Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a precizat că nu are o problemă cu exprimarea opiniilor individuale, însă consideră inacceptabil ca o persoană cu poziții critice la adresa unei administrații străine — în special a celei americane — să ocupe o funcție oficială în executivul României.

„Fiecare poate avea păreri personale despre administraţia oricărei ţări, dar am o problemă atunci când o persoană care critică administraţia americană devine oficial al Guvernului României”, a explicat el.

Grindeanu a adăugat că, dincolo de divergențele de opinie, apreciază activitatea Oanei Gheorghiu în domeniul sănătății și colaborarea acesteia cu foștii miniștri PSD.

„N-am o problemă, în schimb, şi o felicit în continuare şi foştii miniştri ai Sănătăţii din PSD au colaborat foarte bine cu doamna vicepremier atâta timp cât se ocupa de spitale şi de construcţia unor corpuri de spitale”, a concluzionat liderul social-democrat.