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Michel Pineda a murit la 62 de ani. Legenda lui Espanyol Barcelona a scris istorie în fotbalul spaniol

Michel Pineda a murit la 62 de ani. Legenda lui Espanyol Barcelona a scris istorie în fotbalul spaniolSursa foto: Facebook/Espanyol Baecelona
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Din cuprinsul articolului

Fostul atacant francez Michel Pineda, care a evoluat timp de șase sezoane la Espanyol Barcelona și a jucat finala Cupei UEFA din 1988, a murit la vârsta de 62 de ani. Decesul a fost anunțat joi de clubul catalan, relatează agenția EFE.

Născut în 1964, la Gien, în Franța, Pineda a ajuns la Espanyol în 1984, după ce jucase la Auxerre, unde a fost coechipier cu Eric Cantona.

În cei șase ani petrecuți la formația catalană, atacantul a disputat 233 de meciuri și a înscris 73 de goluri.

Finalist al Cupei UEFA în 1988

Unul dintre momentele importante ale carierei sale la Espanyol a fost participarea în finala Cupei UEFA din 1988. Echipa catalană a fost învinsă atunci de Bayer Leverkusen, cu scorul de 0-3.

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După plecarea de la Espanyol, în 1990, Pineda a continuat să joace la Toulon, între 1990 și 1993, apoi la Racing Santander, Lleida și Alaves.

A reprezentat Spania la competiții internaționale de tineret

Deși s-a născut în Franța, Michel Pineda a reprezentat Spania la nivel internațional, datorită originii spaniole a părinților săi.

Fostul atacant a făcut parte din selecționata olimpică a Spaniei la Jocurile Olimpice de la Seul, din 1988, și a participat la Campionatul European Under-21 din 1986.

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