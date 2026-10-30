Novaia Gazeta, unul dintre cele mai cunoscute ziare independente din Rusia, își încetează activitatea după presiunile exercitate de autoritățile de la Moscova. Anunțul a fost făcut vineri de redactorul-șef al publicației, Serghei Sokolov, care a acuzat serviciile speciale ruse că au obligat redacția să se închidă, relatează AFP.

„Novaia Gazeta încetează să mai existe. Autoritățile ruse, serviciile speciale rusești, au obligat redacția să-și înceteze activitatea”, a declarat Serghei Sokolov într-un mesaj video publicat pe YouTube.

La mijlocul lunii octombrie, Serghei Sokolov a fost reținut în urma unor percheziții desfășurate la domiciliul său din Moscova. Acesta a fost eliberat ulterior, după ce a fost audiat de Comitetul de anchetă rus, potrivit informațiilor publicate de redacție.

Novaia Gazeta este clasificată de autoritățile ruse drept „agent străin”, statut care impune restricții și obligații administrative suplimentare.

Organizația neguvernamentală Reporteri fără Frontiere (RSF) a condamnat reținerea redactorului-șef, apreciind că aceasta reprezintă o nouă dovadă a „hărțuirii neîncetate de către Kremlin” a publicației.

„Această nouă ofensivă are scopul să reducă la tăcere una dintre ultimele voci ale jurnalismului independent prezentă încă în Rusia”, a transmis organizația, care a cerut autorităților ruse să pună capăt „hărțuirii judiciare” îndreptate împotriva redacției și a jurnaliștilor săi.

Novaia Gazeta a intrat în repetate rânduri în conflict cu autoritățile ruse din cauza investigațiilor sale privind încălcările drepturilor omului.

Potrivit Reporteri fără Frontiere, șase jurnaliști și colaboratori ai publicației au fost asasinați. Printre aceștia se numără editorialista Anna Politkovskaia, împușcată mortal la Moscova în urmă cu 20 de ani.

Activitatea Novaia Gazeta a fost restrânsă după introducerea cenzurii militare în Rusia, în urma declanșării invaziei la scară largă în Ucraina, în februarie 2022. Publicația a continuat să existe, în principal, în mediul online.

Eticheta de „agent străin”, atribuită de autoritățile ruse unor organizații și persoane, presupune obligații administrative dificile și este folosită de Kremlin pentru a limita activitatea vocilor critice, notează AFP.