ANM anunță ploi abundente și ninsori. Cinci județe intră sub Cod galben

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben de ploi însemnate cantitativ și ninsori, valabilă în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2026. Precipitațiile vor afecta în special zonele deluroase și montane din sudul țării, unde cantitățile de apă pot depăși izolat 45–50 de litri pe metru pătrat.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.500 de metri, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă depus poate ajunge la 25 de centimetri.

Atenționarea meteorologică intră în vigoare sâmbătă, 31 octombrie, la ora 05:00, și rămâne valabilă până duminică, 1 noiembrie, la ora 10:00.

Potrivit ANM, ploile vor afecta zonele deluroase și montane din următoarele județe:

Gorj;

Vâlcea;

Argeș;

Dâmbovița;

Prahova.

În aceste regiuni sunt estimate acumulări de 25–40 de litri pe metru pătrat. Izolat, cantitățile de precipitații ar putea depăși 45–50 l/mp. Avertizarea vizează zonele deluroase și montane ale celor cinci județe, nu întregul teritoriu al acestora.

În același interval, precipitațiile se vor transforma predominant în ninsoare în zonele înalte ale Carpaților Meridionali.

Meteorologii estimează că, la altitudini în general mai mari de 1.500 de metri, se va forma un strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 15 și 25 de centimetri.

Astfel, în timp ce zonele deluroase și montane mai joase vor fi afectate în principal de ploi, la altitudini ridicate sunt așteptate precipitații sub formă de ninsoare.

Vineri, 30 octombrie, vremea va fi predominant închisă în România, iar temperaturile nu vor înregistra modificări importante față de ziua precedentă în majoritatea regiunilor. Pe parcursul zilei, ploile vor apărea pe suprafețe restrânse, în special în sudul țării și la munte.

În cursul nopții, precipitațiile se vor extinde și vor cuprinde cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, precum și zone din Transilvania și Maramureș. În celelalte regiuni, ploile vor fi izolate.

La munte, la altitudini în general de peste 1.800 de metri, sunt prognozate și precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2–8 l/mp, însă izolat pot depăși 10–15 l/mp, mai ales în Oltenia și vestul Munteniei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în estul țării, unde vitezele vor ajunge la 40–50 km/h. Pe litoral, rafalele ar putea fi ceva mai puternice. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 18 grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 4 și 10 grade. În anumite zone, izolat, se va forma ceață.

În Capitală, vremea va fi în general închisă în intervalul 30 octombrie, ora 08:00 – 31 octombrie, ora 08:00. Cerul va rămâne predominant noros, iar ploile își vor face apariția mai ales în cursul serii și al nopții.

Potrivit prognozei ANM, precipitațiile vor fi slabe și vor acumula cantități de apă de aproximativ 2–5 l/mp.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 13 grade Celsius, în timp ce minima nopții se va situa între 8 și 10 grade.