Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, spune că înregistrarea alianțelor electorale la instituția pe care o conduce, în locul instanțelor de judecată, ar simplifica procedurile și ar permite o mai bună monitorizare a activității partidelor politice.

El a respins acuzațiile potrivit cărora modificarea legislativă ar urmări să împiedice o eventuală alianță între PNL și USR. Țuțuianu a explicat că transferarea procedurii de înregistrare către AEP ar avea două avantaje principale. Primul ar fi reducerea volumului de dosare care ajung în instanțe, iar al doilea ar consta în posibilitatea autorității de a urmări mai eficient evoluția și activitatea formațiunilor politice.

„Ajută. În primul rând degrevează instanțele de judecată, doi: ne ajută pe noi să urmărim trasabilitatea activității unui partid politic”, a declaratșeful AEP.

Acesta a argumentat că instituția gestionează deja registrul fiscal al partidelor și are atribuții de control asupra finanțării activității politice. În opinia sa, înregistrarea alianțelor la AEP ar permite monitorizarea unui partid de la înființare până la dizolvare și ar oferi autorității instrumente mai bune pentru verificarea activității și a finanțării acestuia.

Președintele AEP a negat că ar fi propus modificarea legislației pentru a bloca o eventuală alianță electorală între PNL și USR. El a cerut argumente care să susțină această interpretare și a amintit că parlamentarii celor două formațiuni au votat pentru numirea sa în funcția de conducere a instituției.

„Să știți că m-au votat și PNL și USR”, a afirmat Adrian Țuțuianu. Potrivit acestuia, parlamentarii care nu au susținut numirea sa sau s-au abținut au fost cei din AUR și din grupurile parlamentare nou formate în jurul partidelor suveraniste.

El a mai susținut că există garanții împotriva eventualelor intervenții politice în procedura de înregistrare a alianțelor. Unul dintre acestea este controlul judiciar, deciziile AEP putând fi contestate la Curtea de Apel București.

Țuțuianu a explicat că proiectul de lege prevede desemnarea aleatorie a completurilor de judecată, după o procedură similară celei aplicate în instanțe. Acestea ar urma să fie alcătuite din specialiști ai Autorității Electorale Permanente.

Șeful instituției a precizat că membrii completurilor nu pot face parte din partide politice, conform Legii 201/2015, și a subliniat că unii angajați ai AEP au un statut de independență menținut de aproximativ 20 de ani.

De asemenea, el a afirmat că președintele AEP nu emite un act administrativ în această procedură, argument pe care l-a invocat pentru a respinge posibilitatea ca decizia privind alianțele electorale să depindă de voința unei singure persoane.