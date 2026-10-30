Republica Moldova. Au trecut 34 de ani de când vocile de aur ale renașterii naționale, Doina și Ion Aldea-Teodorovici, au amuțit pentru totdeauna. Artiștii și-au pierdut viața în noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992, într-un accident rutier produs în apropierea localității Coșereni, din România. Moartea lor a fost percepută atunci ca o tragedie națională. La peste trei decenii de la dispariție, cântecele celor doi continuă să emoționeze și să amintească de idealurile pentru care au luptat.

La 34 de ani de la tragedie, memoria artiștilor este evocată printr-un marș comemorativ organizat vineri, 30 octombrie, de Liga Studenților Basarabeni. Participanții se vor aduna la ora 17:00 la Monumentul lui Ștefan cel Mare din Chișinău. De acolo, vor porni spre statuia soților Aldea-Teodorovici din parcul Valea Morilor, unde va avea loc un moment de comemorare.

Doina și Ion Aldea-Teodorovici au fost printre cei mai cunoscuți interpreți ai Mișcării de renaștere națională din Republica Moldova. Prin muzica lor, au susținut revenirea la limba română și la grafia latină. Au militat pentru apropierea de valorile culturale românești și pentru unirea Basarabiei cu România.

În anii '90, au fost printre primii artiști care au adus în cântecele lor teme precum limba română, identitatea națională și opera lui Mihai Eminescu. Muzica lor a devenit o formă de exprimare a aspirațiilor unei societăți care își căuta libertatea și identitatea.

Un moment important din activitatea lor a fost Marea Adunare Națională din 27 august 1991, când Republica Moldova și-a proclamat independența. Ion și Doina Aldea-Teodorovici au cântat atunci în fața mulțimii adunate în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.

Imediat după eveniment, cei doi au plecat la Festivalul de la Mamaia, în România. Acolo, Doina a transmis publicului mesajul oamenilor din Basarabia.

„Vin aici direct din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, să vă aduc salutul libertății noastre”, a spus artista.

În mai 1992, în timpul războiului de pe Nistru, cei doi artiști au mers să-i susțină pe luptătorii care apărau integritatea teritorială a Republicii Moldova. Au fost însoțiți de poeții Grigore Vieru și Adrian Păunescu.

Au cântat în fața militarilor pentru a le ridica moralul și a le transmite că nu sunt singuri. S-au aflat la aproximativ 300 de metri de pozițiile inamice, într-o perioadă în care confruntările armate continuau.

Gestul lor a rămas unul dintre momentele reprezentative ale implicării în evenimentele care au marcat începutul independenței Republicii Moldova.

Viața celor doi artiști s-a încheiat în noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992. Mașina în care se deplasau spre Chișinău a fost implicată într-un accident rutier în apropierea localității Coșereni, la aproximativ 49 de kilometri de București.

Accidentul s-a produs în jurul orei 02:30. În automobil se aflau patru persoane. Șoferul și însoțitorul au supraviețuit, în timp ce Ion și Doina Aldea-Teodorovici, aflați pe bancheta din spate, și-au pierdut viața.

Vestea morții lor a provocat o durere profundă în societate. Dispariția celor doi a fost resimțită ca o pierdere pentru întreaga mișcare de renaștere națională. Artiștii deveniseră simboluri ale luptei pentru limbă, libertate și identitate.

La 34 de ani de la dispariția artiștilor, președinta Maia Sandu le-a adus un omagiu. Șefa statului a evocat contribuția celor doi la renașterea națională și la promovarea limbii române.

Maia Sandu a afirmat că muzica lor a reușit să unească oamenii în jurul speranței într-un viitor liber. Potrivit președintei, cei doi și-au pus talentul în slujba adevărului, a limbii române și a demnității naționale.

„Prin muzica lor, acești mari artiști au unit oamenii în jurul speranței într-un viitor liber, punându-și talentul în slujba adevărului, a limbii române și a demnității noastre naționale”, a scris Maia Sandu pe rețelele de socializare.

Președinta a subliniat că moștenirea lăsată de Doina și Ion Aldea-Teodorovici se regăsește în libertatea câștigată și în dreptul oamenilor de a-și decide singuri viitorul.

„Ne lipsesc și ne vor lipsi mereu. Dar vocile lor nu au tăcut. Le auzim și acum, în cântecele care ne emoționează și ne adună împreună. Le regăsim și în tot ce am construit de atunci într-o țară liberă, în dreptul de a vorbi limba română și în hotărârea de a ne decide singuri soarta”, a mai transmis Maia Sandu.

Repertoriul celor doi artiști cuprinde piese care au depășit granițele muzicii și au devenit simboluri ale unei perioade istorice. „Suveranitate”, „Eminescu”, „Bucurați-vă, prieteni” și „Sfântă ni-i casa” sunt doar câteva dintre cântecele prin care au transmis mesaje despre libertate, identitate, limbă și demnitate.

La mai bine de trei decenii de la dispariția lor, creațiile continuă să fie ascultate și interpretate de generații diferite. Numele Doinei și al lui Ion Aldea-Teodorovici rămâne legat de istoria renașterii naționale și de lupta pentru afirmarea limbii române în Republica Moldova.