33 de ani de la moartea lui Ion și Doina Aldea Teodorovici. Vocile care au unit malurile Prutului Video

Republica Moldova. Acum 33 de ani, în noaptea fatidică de 29 spre 30 octombrie 1992, românii basarabeni au suferit una dintre cele mai mari pierderi din istoria recentă. Ion și Doina Aldea Teodorovici au fost „inimile gemene” care au creat cea mai puternică vibrație românească și au însuflețit mișcarea de eliberare și renaștere națională de la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90.

În acea noapte, cei doi artiști și-au pierdut viețile într-un cumplit accident rutier produs pe teritoriul României. Ion avea 38 de ani, iar Doina doar 33.

Accidentul s-a produs în apropierea localității Coșereni, la 49 de kilometri de București. Mașina în care se aflau soții Aldea Teodorovici, în drum spre Chișinău, s-a izbit violent de un copac de pe marginea drumului. Ion și Doina, aflați pe bancheta din spate, au fost striviți între fiarele contorsionate, în timp ce șoferul și un alt pasager din față au scăpat nevătămați.

Astfel, singurul lor fiu, Cristofor, rămânea orfan de ambii părinți la doar 10 ani, o dramă care a zguduit nu doar familia, ci întreaga comunitate românească de pe ambele maluri ale Prutului.

De-a lungul anilor, au existat numeroase speculații și teorii privind circumstanțele accidentului. Unii apropiați au vorbit despre o posibilă ucidere deliberată, însă această ipoteză nu a fost confirmată oficial niciodată.

Marele poet Grigore Vieru, prieten apropiat al cuplului, spunea cu prudență, dar și cu tristețe, că existau lucruri care îl făceau să creadă că „accidentul a fost unul gândit din timp”. Totuși, ancheta oficială a fost închisă, iar misterul tragediei de la Coșereni a rămas până astăzi o rană deschisă în conștiința basarabenilor.

Ion și Doina Aldea Teodorovici au format împreună un duo unic, ale cărui cântece au devenit adevărate imnuri ale rezistenței, demnității și speranței românilor basarabeni. Repertoriul lor, cu piese precum „Eminescu”, „Limba română”, „Suveranitate”, „Trei culori”, „Maluri de Prut” și „Pentru ea”, a fost un pilon esențial în procesul de redeșteptare națională.

Versurile lor simple, sincere și puternice ajungeau direct la inimile oamenilor, mobilizând masele în lupta pentru identitate, libertate și demnitate, într-o perioadă în care Basarabia își regăsea vocea.

Dincolo de scenă, Ion și Doina au militat deschis pentru idealul unirii Basarabiei cu România. Prin discursurile lor publice, prin curajul de a cânta despre adevăr, istorie și limbă, cei doi artiști au devenit repere morale și simboluri ale unei renașteri naționale.

Ei au optat ferm pentru revenirea la rădăcinile istorice, culturale și spirituale, iar energia lor debordantă și mesajul neabătut au inspirat o generație întreagă să creadă din nou în idealul românesc.

Astăzi, la 33 de ani de la tragedie, memoria lor continuă să trăiască prin cântecele care încă răsună la fiecare manifestare patriotică, prin vocile copiilor care învață „Limba română” pe melodiile lor, și prin recunoștința unei națiuni care nu i-a uitat.