Un magazin de cartofi prăjiți din Amsterdam, devenit viral pe TikTok, a provocat nemulțumirea locuitorilor unui cartier exclusivist, care acuză aglomerația, mizeria și apariția rozătoarelor. Deranjați de cozile interminabile și de clienții care mănâncă pe stradă, 19 localnici au contestat în instanță licența acordată comerciantului și cer mutarea afacerii într-un spațiu mai mare. Potrivit The Guardian, magazinul Fabel Friet, situat pe strada Runstraat din Amsterdam, a devenit o atracție pentru turiști și utilizatorii rețelelor de socializare.

Popularitatea localului a dus la formarea unor cozi atât de mari, încât, în zilele aglomerate, acestea se întind până peste un pod care traversează unul dintre canalele cunoscute ale orașului.

Numărul mare de clienți care se adună în fața magazinului a transformat strada îngustă într-o sursă constantă de nemulțumire pentru cei care locuiesc în apropiere. Pe lângă aglomerație, localnicii reclamă resturile alimentare lăsate pe trotuare, dar și prezența pescărușilor, atrași de mâncarea abandonată.

Thomas van Leeuwen, unul dintre locuitorii cartierului, susține că activitatea magazinului afectează întreaga zonă și că situația s-a agravat odată cu creșterea popularității acestuia.

„Suntem într-un fel de război, în care o prăvălie de cartofi prăjiți foarte nedorită a poluat întreaga zonă. Să mănânci pe stradă este un comportament rușinos. Ne murdărește pragurile cu alimente și maioneză pe piatra frumoasă. Pescărușii argintii s-au mutat aici ca rezidenți, iar cel mai rău lucru este invazia de șobolani”, a declarat Thomas van Leeuwen, unul dintre locatarii din cartier.

Nemulțumirile vizează și dimensiunea redusă a localului, care nu dispune de suficient spațiu pentru a găzdui numărul mare de clienți. Cei 19 proprietari care contestă situația consideră că activitatea comercială ar trebui mutată într-o zonă care să permită desfășurarea acesteia fără să afecteze spațiul public.

Niek van der Heijden, principalul petent, susține că prezența clienților pe stradă reprezintă principala problemă.

„Ceea ce numim «coada TikTok» pentru Fabel Friet provoacă cele mai multe neplăceri. Activitatea se desfășoară pe stradă: așteptarea pentru a comanda, așteptarea pentru a fi servit, mâncatul. Vrem ca Fabel să se mute într-un loc unde există suficient spațiu pentru a avea clienții în interior”, a declarat Niek van der Heijden, principalul petent.

Abel Klatser și Floris Feilzer, proprietarii Fabel Friet, resping ideea că afacerea lor ar fi responsabilă pentru toate problemele reclamate de vecini. Aceștia susțin că au încheiat un contract cu o firmă de curățenie, care intervine zilnic, și afirmă că numărul clienților a început să scadă.

Potrivit celor doi antreprenori, în luna august, numărul vizitatorilor a fost cu 23% mai mic, după ce au deschis alte patru locații, ceea ce ar fi contribuit la distribuirea clienților.

Avocatul proprietarilor consideră că nemulțumirile nu reflectă experiența tuturor celor care locuiesc în zonă și că aglomerația variază în funcție de perioadă.

„Câțiva vecini au experimentat neplăceri, dar alți oameni se bucură să mănânce cartofi prăjiți. Poate fi aglomerat, dar există vârfuri și scăderi”, a declarat avocatul lor.

La rândul lor, proprietarii au transmis că afacerea reprezintă un proiect în care au investit foarte mult, iar criticile venite din partea vecinilor îi afectează.

„Fabel Friet este copilul nostru și ne-am pus inima și sufletul în el. Este dureros când oamenii vorbesc negativ despre afacerea noastră”, au transmis cei doi.

Cazul din Amsterdam readuce în atenție fenomenul prin care localurile devin atracții turistice după ce sunt promovate intens pe rețelele de socializare. Recomandările virale pot atrage, într-un timp scurt, un număr foarte mare de vizitatori, inclusiv în zone rezidențiale care nu sunt pregătite să gestioneze un asemenea flux.

Acest comportament este cunoscut drept turism performativ și descrie tendința oamenilor de a vizita anumite locuri, inclusiv restaurante și magazine, influențați de popularitatea acestora în mediul online. În cazul Fabel Friet, succesul pe TikTok a transformat un mic magazin de cartofi prăjiți într-un punct de atracție, dar a generat și un conflict între interesele comerciale și calitatea vieții locuitorilor.