Revolut a transmis informații confidențiale despre mai mulți clienți unor persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei agenții guvernamentale. Solicitările frauduloase au fost trimise de pe un domeniu de e-mail asociat unei instituții publice legitime, iar angajații companiei au divulgat date personale și financiare fără să își dea seama că discută cu persoane neautorizate. Informațiile au fost dezvăluite într-o notificare trimisă clienților și în declarațiile oferite de companie pentru TechCrunch și Reuters.

Incidentul de securitate a dus la divulgarea unor informații confidențiale despre clienții Revolut. Potrivit notificării trimise utilizatorilor, datele expuse puteau include informații de identitate și de contact, precum data nașterii, adresele poștale și de e-mail, dar și numerele de telefon.

În lista informațiilor care ar fi putut ajunge la terți se numără și copii ale documentelor de identitate, inclusiv pașapoarte și permise de conducere. De asemenea, datele divulgate ar fi putut cuprinde selfie-uri realizate pentru verificarea identității, extrase de cont și istoricul tranzacțiilor.

Expunerea unor astfel de informații poate crește riscul de furt de identitate, fraude și tentative de înșelăciune îndreptate împotriva persoanelor afectate.

Reprezentanții Revolut au luat măsuri după ce au descoperit incidentul. Compania a blocat adresa utilizată pentru solicitările frauduloase și a informat instituțiile responsabile de investigarea cazului.

„Imediat ce am detectat incidentul, am blocat adresa și am alertat agenția guvernamentală relevantă, precum și autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de protecție a datelor și autoritățile de reglementare financiară”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei Revolut pentru Reuters.

Autoritățile urmează să stabilească modul în care persoanele neautorizate au reușit să transmită solicitări care păreau legitime și ce informații au ajuns efectiv în posesia acestora.

Compania a transmis că numărul persoanelor vizate de incident este redus. Un reprezentant al Revolut a descris numărul clienților afectați drept „limitat”, fără să ofere o cifră exactă.

Totodată, acesta a subliniat că „sistemele Revolut și fondurile clienților nu au fost afectate”.

Declarația companiei arată că incidentul a vizat datele unor clienți, nu accesul neautorizat la infrastructura bancară sau la banii acestora. Cu toate acestea, informațiile personale și documentele de identitate divulgate pot avea consecințe importante pentru cei afectați.

Cercetătorul în domeniul securității criptomonedelor, ZachXBT, a afirmat că incidentul ar fi afectat în special utilizatori cu averi semnificative.

Nu există însă, deocamdată, informații complete despre numărul total al persoanelor afectate sau despre toate datele care au fost transmise. Investigațiile ar putea oferi mai multe detalii despre amploarea incidentului și despre identitatea celor care au formulat solicitările frauduloase.

Incidentul are loc într-o perioadă importantă pentru compania fintech, care se numără printre cele mai cunoscute firme europene din sectorul tehnologiei financiare.

Revolut analizează o posibilă listare la bursă și urmărește o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. Compania oferă servicii bancare și financiare digitale și își desfășoară activitatea fără o rețea tradițională de sucursale fizice.

Breșa de securitate readuce în atenție riscurile pe care le implică verificarea solicitărilor venite din partea unor pretinși reprezentanți ai instituțiilor publice, precum și necesitatea protejării datelor personale ale clienților.