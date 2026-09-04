Revolut a obținut aprobarea condiționată din partea Office of the Comptroller of the Currency (OCC) pentru o licență bancară națională în Statele Unite. Decizia autorității de reglementare reprezintă o etapă esențială în strategia fintech-ului britanic de a opera o bancă completă pe piața americană până în anul 2027, anunță Reuters.

După primirea avizului de la OCC, demersul depinde de deciziile altor două instituții financiare majore din Statele Unite. Compania are nevoie de aprobările finale pentru a-și putea derula activitatea în mod direct.

„După aprobarea condiționată acordată de OCC, Revolut așteaptă acum undă verde din partea Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) și a Rezervei Federale pentru operațiunile bancare”, a declarat Cetin Duransoy, CEO-ul Revolut în SUA.

Noua entitate bancară își va stabili sediul central în orașul Stamford, din statul Connecticut. Pentru a susține structura financiară și operațiunile locale, compania britanică va aloca o sumă substanțială destinată capitalizării băncii. Planul de investiții prevede furnizarea unei resurse de aproximativ 95 de milioane de dolari.

Ridicarea băncii din SUA va aduce o diversificare a produselor oferite utilizatorilor din această regiune. Compania își propune să acopere principalele nevoi bancare ale clienților prin servicii integrate.

„Banca Revolut din SUA va oferi o gamă largă de produse financiare, inclusiv conturi curente, credite în rate, carduri de credit și servicii de schimb valutar”, potrivit lui Duransoy.

Pe lângă serviciile financiare tradiționale, conducerea companiei vizează și integrarea unor soluții digitale avansate. „De asemenea, banca intenționează să lanseze un stablecoin”, a adăugat directorul Revolut.

Obținerea licenței naționale le va permite britanicilor să renunțe la intermediari și să livreze servicii bancare directe pe o piață extrem de competitivă. La nivel global, fintech-ul înregistrează deja un portofoliu de 80 de milioane de clienți, iar lansarea din SUA până în 2027 va consolida poziția companiei în sectorul bancar internațional.