Noua funcție Revolut bazată pe inteligență artificială. Poate opri fraudele în timp real

Revolut a anunțat lansarea unei noi funcționalități menite să îi protejeze pe utilizatori de una dintre cele mai frecvente forme de fraudă: înșelătoriile prin impersonare, potrivit unui comunicat de presă.

Conform informațiilor furnizate, atunci când un client deschide aplicația Revolut în timp ce se află într-un apel telefonic, noua funcție detectează automat apelul și indică dacă acesta este sau nu realizat cu un reprezentant oficial Revolut. Funcționalitatea este disponibilă pentru aplicațiile care permit apeluri vocale și are rolul de a ajuta utilizatorii să reacționeze rapid, fie prin raportarea tentativelor de fraudă, fie prin protejarea fondurilor personale.

Revolut atrage atenția că, pe fondul utilizării tot mai extinse a inteligenței artificiale pentru imitarea sau generarea de voci false, precum și al sofisticării tehnicilor de inginerie socială, infractorii reușesc tot mai des să convingă victimele că discută cu banca sau cu o persoană de încredere. Fraudele prin impersonare presupun contactarea telefonică a utilizatorilor, apelanții pretinzând că reprezintă o instituție financiară sau o entitate legitimă, cu scopul de a-i determina să transfere bani, să divulge date sensibile sau să autorizeze tranzacții frauduloase.

Potrivit comunicatului, un studiu realizat în 2021 arată că doar un sfert dintre participanți pot distinge corect o voce generată artificial de una reală, deși majoritatea susțineau, în mod eronat, că pot identifica aceste falsuri. Această vulnerabilitate contribuie la creșterea fraudelor de tip APP (Authorised Push Payment), care generează pierderi financiare semnificative pentru consumatori.

Noua funcționalitate introduce un banner live în aplicația Revolut, care apare imediat ce sistemul detectează că utilizatorul este implicat într-un apel telefonic. Aplicația verifică dacă apelul provine de la Revolut și afișează mesaje diferite, în funcție de situație:

dacă apelul este realizat de Revolut, bannerul confirmă caracterul legitim al acestuia;

dacă apelul nu provine de la Revolut, utilizatorul primește o alertă care indică faptul că nu discută cu banca;

prin atingerea bannerului, utilizatorii sunt direcționați către opțiuni concrete de protecție, adaptate contextului respectiv.

„Revolut se angajează să construiască un viitor financiar mai sigur. Cu cât răufăcătorii digitali adoptă inteligenţa artificială şi instrumente avansate de tip deep fake, cu atât trebuie să inovăm mai rapid, pentru a proteja fondurile clienţilor şi pentru a fi cu un pas înaintea celor care vor să înşele utilizatorii. Această nouă funcţie nu numai că le transmite utilizatorilor avertismente contextuale, în timp real, în momentul în care au cea mai mare nevoie de ele, dar îi şi ghidează să identifice escrocheriile bazate pe impersonare, oferind paşi clari şi acţionabili pentru a-şi păstra banii în siguranţă şi pentru a evita tentativele de fraudă”, a declarat Rami Kalai, Product Owner Revolut.

Prin această lansare, Revolut își completează portofoliul de funcționalități de securitate dedicate protejării utilizatorilor și detectării activităților neautorizate, consolidând mecanismele de prevenire a fraudelor în mediul digital.