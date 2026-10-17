Mai mulți utilizatori ai ochelarilor inteligenți Ray-Ban Meta au descoperit, în luna octombrie, că dispozitivele le înregistrau conversațiile fără activarea asistentului vocal. Fișierele audio și transcrierile acestora apăreau în istoricul aplicației Meta AI. Compania a confirmat că problema a fost rezolvată, dar nu a comunicat numărul dispozitivelor afectate, relatează ArsTehnica.

O eroare de software a permis unor ochelari inteligenți Ray-Ban Meta să înregistreze discuții private, deși utilizatorii nu activaseră asistentul vocal prin comanda „Hey Meta”. Problema a fost semnalată de mai multe persoane pe platforma Reddit, care au descoperit în aplicația Meta AI înregistrări audio și transcrieri ale unor conversații obișnuite.

Unul dintre utilizatori a relatat că a identificat aceeași problemă la trei perechi de ochelari, inclusiv la modele din generații diferite. Acesta a observat că aplicația păstra discuțiile chiar și atunci când funcția de răspuns fără comandă vocală era dezactivată.

„Clienții nu ar trebui să fie nevoiți să se întrebe dacă discuțiile lor private sunt înregistrate atunci când nu au activat intenționat asistentul AI”, a transmis utilizatorul.

În urma sesizărilor apărute pe Reddit, Meta a confirmat remedierea erorii care permitea înregistrarea conversațiilor fără activarea intenționată a asistentului vocal.

„Această problemă a fost rezolvată. Utilizatorii pot gestiona, consulta și șterge oricând înregistrările vocale ale interacțiunilor cu Meta AI, din setări”, a transmis compania.

Reprezentanții Meta nu au comunicat ce anume a provocat funcționarea necorespunzătoare a ochelarilor și nici câte dispozitive au fost afectate.

Unul dintre utilizatorii care au raportat incidentul a spus că a observat înregistrările neautorizate după o actualizare recentă a software-ului. Compania nu a confirmat însă că actualizarea ar fi provocat problema.

Incidentul apare după alte dezvăluiri referitoare la modul în care sunt gestionate datele colectate prin intermediul ochelarilor inteligenți, dispozitive dotate cu camere video și microfoane. La începutul anului, o investigație a unor jurnaliști suedezi a arătat că angajați ai companiei Sama, cu sediul în Kenya, care furnizează servicii de prelucrare a datelor pentru inteligența artificială, au avut acces la înregistrări realizate cu ochelarii Ray-Ban Meta.

Peste 30 de angajați intervievați au relatat că au vizionat materiale video care surprindeau momente din viața privată a utilizatorilor. În unele situații, persoanele filmate păreau să nu știe că sunt înregistrate. Printre cazurile prezentate în investigație se numără și imagini cu partenera unui utilizator, surprinsă în timp ce ieșea dezbrăcată din baie.

Dezvăluirile au fost urmate de deschiderea unui proces în Statele Unite, reclamanții solicitând ca acesta să primească statutul de acțiune colectivă. Totodată, procurorul general al statului Texas, Ken Paxton, a declanșat o investigație privind colectarea și utilizarea datelor personale prin intermediul ochelarilor inteligenți Meta.

Problemele de confidențialitate au determinat dezvoltarea unor aplicații care permit detectarea ochelarilor inteligenți, dar și apariția unor propuneri legislative pentru restricționarea utilizării acestora. Norvegia se numără printre statele care analizează introducerea unei interdicții temporare. Deși Meta a anunțat că eroarea de înregistrare a conversațiilor a fost remediată, compania nu a prezentat detalii despre măsurile prin care ar putea preveni repetarea unui incident similar.