Geniul de la Dolhasca. Actorul care a reinventat comedia

Actorul Alexandru Arșinel ne-a părăsit pe 29 septembrie 2022. A rămas pentru totdeauna în inimile românilor ca formând pe scenă un duet colosal cu regretata artistă Stela Popescu. Aceasta jucase inițial în duet cu un alt mare artist, plecat și el dintre noi, Ștefan Bănică Sr.

Actorul Alexandru Arșinel a văzut lumina zilei pe 4 iunie 1939, la Dolhasca. La acea dată, se găsea în juețul Baia, azi în juețul Suceava. A absolvit IATC în anul 1962, alături de Camelia Zorlescu, de Constantin Diplan, Ion Fiscuteanu. Primul spectaol de televiziune l-a prezentat alături de Cici Dumitrache în anul 1960.

Actorul a ajuns prima dată la Târgu Mureș, unde se deschisese o secție în limba română la Teatrul Maghiar. Din 1964, a revenit la București, unde a jucat la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”.

Alexandru Arșinel avea un talent muzical deosebit. Vocea sa baritonală, aspectul său l-au recomandat să cânte unele piese ale marelui interpret britanic Tom Jones. Când a început să filmeze alături de Stela Popescu, marea actriță româncă, cei doi au format un duet de zile mari.

Au jucat în travesti, cântând. Au interpretat scene umoristice colosale ca valoare. Puiu Maximilian, soțul Stelei Popescu a fost de departe cel mai prolific autor de texte pentru ei. Tipicul scenelor în care apăreau era acela al întâlnirii întâmplătoare când fiecare căuta pe altcinevaș Se întâlneau și din faptul că fiecare credea că stă de vorbă cu cine trebuia, dar nu era așa, reieșa un spectacol de zile mari.

Actorul Alexandru Arșinel a fost căsătorit cu soția sa Marilena din 1968. În timp ce el călătorea cu soția sa în mașina lor, un milițian, înainte de 1989, i-a oprit la un filtru de control. Nu a fost nicio contravenție. Milițianul l-a rugat să vină la punctul de control. Actorul a mers și milițianul l-a întrebat: „Domnu Arșinel, sunteți cu o gagică”? Actorul a răspuns supărat că nu.

Milițianul l-a întrebat: „Păi, doamna Stela nu e soția Dumneavoastră?” Actorul i-a spus: „Domnule, gagiza din mașină este soția mea, cu Stela sunt doar coleg de scenă!”

Alexandru Arșinel a jucat și în numeroase filme „Ana și hoțul”, „Vară sentimentală”, „Flăcăul cu o singură bretea”, „Miss Litoral”, „A doua cădere a Constantinopolului”, „Paradisul în direct”, ”Sexy Harem Ada Kaleh”.