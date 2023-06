Frumoasa poveste de dragoste dintre Alexandru Arșinel și soția sa. S-au iubit până la moarte

Marilena și Alexandru Arșinel s-au cunoscut în 1966, la Ștrandul Tineretului. Întrei cei doi a fost dragoste la prima vedere, după cum chiar regretatul actor a povestit în cartea sa. El a mărturisit că atunci când a văzut-o prima dată pe Marilena nu și-a mai putut lua ochii de la ea. S-a apropiat și a întrebat-o cum o cheamă, însă frumoasa domnișoară nu i-a răspuns.

Atunci când Alexandru Arșinel a văzut că fata care l-a atras ca un magnet nu îl bagă în seamă, a decis să pulseze puțin și a întrebat-o ce ar face dacă el s-ar îneca. Se pare că pe frumoasa Marilena nici această replică nu a impresionată, însă regretatul actor a primit atunci un zâmbet fermecător din partea ei.

„La un moment dat, am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns.

Am plusat și am întrebat-o: «Dar ce ai face dacă m-aş îneca?». S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns!”, a scris Alexandru Arșinel în cartea autobiografică: „Alexandru Arşinel, de la Dolhasca pe… Calea Victoriei”, carte care a fost lansată în anul 2012, despre povestea de dragoste dintre el și soția lui.

Cum a reușit Alexandru Arșinel să intre în grațiile Marilenei

Regretatul actor a mărturisit că în cele din urmă a reușit să o „păcălească” pe frumoasa domnișoară. Doi ani mai târziu, în 1968, cei doi s-au căsătorit și au locuit într-o cameră de cămin, cu baie la comun. Acolo familia lor s-a mărit, venind pe lume primul lor fiu, Bogdan.

Alexandru Arșinel și-a iubit extrem de mult soția și a fost fericit alături de ea, însă mărturisește că ar fi meritat un bărbat care să îi fie alături ori de câte ori avea nevoie.

„Am păcălit-o! Cred că merita un bărbat mai bun decât mine, în sensul că n-am fost întotdeauna lângă ea când a trebuit. Întâlnirea cu Marilena a fost un semn dumnezeiesc! ”, mai scria Alexandru Arșinel în cartea sa.

Au avut norocul să cunoască marea dragoste, însă relația lor nu a fost ocolită de încercări. Probleme de sănătate au început să apară la ambii. Soția regretatului actor i a suferit o paralizie după o căzătură care i-a provocat un hematom. Deși medicii au operat-o, starea i-a fost afectată semnificativ și a dezvoltat mai multe afecțiuni.

Marilena a fost marea iubire a lui Alexandru Arșinel, iar atunci când ea a început să aibă probleme de sănătate, actorul i-a cerut lui Dumnezeu să îi dea sănătate soției sale.

„I-aș spune: Doamne, te-ai ținut de cuvânt. Îți mulțumesc că m-ai lăsat să mă plimb în această lume, și bună și rea. Și că m-ai ajutat aproape de fiecare dată să ies din încurcături. Cu un singur lucru nu m-ai ajutat încă și îți spun în fiecare zi Doamne, ajută-mă.

Te rog, ajută-mă ca Marilena să se simtă mai bine. Ai obligația asta pentru că sunt corect cu tine. Mă închin în fața ta, în fiecare zi. Las-o pe Marilena să se simtă mai bine!”, spunea actorul Alexandru Arșinel într-un podcast.

Cum vedea Marilena Arșinel relația dintre soțul său și Stela Popescu

Regretatul actor și soția sa au fost mereu foarte discreți, încât puțini știau că acesta iubește o altă femeie. Majoritatea au crezut că Alexandru Arșinel și Stela Popescu formează un cuplu și în afara scenei, lucru neadevărat. De-a lungul celor 30 de ani în care Alexandru Arșinel și Stela Popescu au format cuplul perfect pe scenă, speculații precum „S-au căsătorit!”, „Sunt amanți” și „Au copii împreună” nu au întârziat să apară.

„Lu’ Steluța (n.r. Stela Popescu) ar trebui să-i ridici statuie, și pe mine să mă zidești. Tu ai avut noroc cu noi două, și cu Puișor. Dacă nu era Puișor (n.r. Puiu Maximilian, fostul soț al Stelei Popescu) voi doi nu existați”, a povestit Marilena Arșinel în 2017.

Soția regretatului Alexandru Arșinel nu a fost niciodată geloasă pe Stela Popescu. Ea știa foarte bine care este relația dintre cei doi și nu a ascultat bârfele.

Marilena și Alexandru Arșinel au format un cuplu frumos și fericit. Potrivit soției actorului, în mariajul lor se potrivea zicala „în spatele unui bărbat de succes, se află o femeie puternică”.

„Eu am simțit mulțumire într-un fel, el a simțit mulțumire în alt fel. Ne-am întâlnit în lucruri pe care noi le vedeam la vremea respectivă… de exemplu mă întreba ce să facă cu banii. Eu nu am crezut niciodată în bani, în valori, să adunăm, să fim. Zic: cine face curățenie în casă? Eu! Cine a văzut de părinți? Eu! Păi și-atunci lăsați-mă-n pace! Să nu mai aud mama. Să nu mai aud nevasta..”, a mai spus soția actorului pentru cancan.ro în urmă cu mai bine de șase ani.