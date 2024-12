Monden Florin Salame foc și pară pe Costi Ioniță. Conflict de proporții în lumea manelelor







Florin Salam i-a transmis un mesaj dur colegului său, Costi Ioniță. Tot scandalul a pornit de la o colaborare a celor doi maneliști, o melodie care l-a rănit pe Salam.

Florin Salam, supărat pe atitudinea arogantă a lui Costi Ioniță

Încă de la începutul carierei sale, Florin Salam a colaborat constant cu Costi Ioniță. Chiar dacă cei doi au lucrat împreună, se pare că melodia „Ce mai program”, lansată acum zece ani, a reprezentat un motiv de ceartă pentru cei doi.

În timpul unui live pe TikTok, Florin Salam și-a amintit de perioada în care a cântat alături de Costi Ioniță. Cei doi erau colegi de scenă, iar una dintre melodiile lansate în 2012 (Costi Ioniță & Florin Salam – „Ce mai program”) îl avea în plan pe Costi Ioniță, fapt ce l-a iritat în prezent pe Salam.

În acest context, manelistul a povestit o situație prin care a trecut în urmă cu mulți ani, în timpul filmărilor videoclipului piese.

„Să mă ierte prietenul ăsta al meu Costi Ioniță. Cât tupeu a avut el să-mi zică să spun ”Costi number one (n.r numărul 1)”. Pe vremea aia, eu am zis la mișto, nu am zis pe bune: ”Mamă, mamă ce program, Costi nr.1 cu Florin Salam”. Melodia aia de când eram eu mic. Eu am zis de rușine așa, da nu îmi convenea, cum să zic așa ceva. Dar ce era să fac”, a spus Florin Salam pe TikTok.

Reacția fanilor

Reacția urmăritorilor nu a întârziat să apară. Aceștia consideră că, de fapt, Costi Ioniță este cel care l-a făcut cunoscut pe Florin Salam, iar atitudinea manelistului nu este potrivită.

„Pe vremea aia Costi era tăticul vostru”, a spus unul dintre urmăritorii live-ului.

Alte comentarii sugerau că Salam este nerecunoscător, „Costi Ioniță te-a făcut mare. Să-i pupi mâinile toată viața. El s-a ridicat cu mult înaintea ta” și „ai mușcat mâna care te-a hrănit. Costi e forță mondială. El te-a creat”.

Alții au comentat despre personalitatea vedetei „Costi și acum face muzică, tu tot cu nasul prin farfurii”, „Urât caracter ai. Te-a făcut mare Costi și acum vorbești urât de el” sau „Te rog eu nu te compara cu Costi, el face muzică și are și carismă. Tu ai rămas cu reputația pe care o ai în prezent”, a fost doar o parte din sutele de comentarii primite de Florin Salam.