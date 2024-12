International Bulgaria: Interzicerea completă a TikTok nu reprezintă o rezolvare a problemei







Europarlamentari bulgari consideră că interzicerea completă a TikTok nu reprezintă o rezolvare a problemei.

Interzicerea completă a TikTok, ineficientă, spun bulgarii

Interzicerea completă a TikTok nu este o soluție la problemă, potrivit europarlamentarilor bulgari. În ziua în care Comisia Europeană a demarat oficial ancheta împotriva rețelei de socializare din cauza alegerilor din România, subiectul a fost discutat pe larg și în sala de plen a PE de la Strasbourg.

După dezbatere, europarlamentari bulgari din diferitele grupuri politice s-au unit în jurul opiniei că interzicerea completă a TikTok nu este o soluție pentru problemă, dar au avut opinii diferite în ceea ce privește nevoia unei reglementări stricte a rețelelor de socializare.

„Nu cred că dacă facem din rețelele de socializare un fruct interzis, le vom opri influența”, crede eurodeputata Eva Maydell de la PPE/GERB. „Nu cred că putem influența algoritmii sau chatboții doar amendând companii de tehnologie. Trebuie să avem o legislație mai puternică și se pare că de asta este nevoie acum”, a adăugat ea. Eva Maydell a descris ceea ce s-a întâmplat în România drept o manipulare susținută de Rusia și nu a exclus un scenariu similar pentru țări precum Bulgaria, Austria sau Germania.

„Mi-e teamă că chiar și aici, în PE, de foarte multe ori lucrurile nu sunt bine făcute. Identificăm o problemă, dar nu vedem în profunzime cauzele acestei probleme”, a comentat Kristian Vigenin de la Alianța Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor/Partidul Socialist Bulgar (BSP).

El insistă pentru reglementări mai clare și mai stricte cu privire la algoritmii folosiți de TikTok.

Situația din România

„Trebuie să știm cum funcționează, cum sunt creați, cum ne urmăresc activitatea și ce ne vând. Nu este vorba doar despre interzicerea TikTok și de anularea alegerilor. Ideea este să fim atenți, să vedem care sunt oamenii care l-au votat pe Călin Georgescu în România.

Nu-mi spuneți că asta s-a întâmplat doar pentru că cineva a văzut videoclipuri pe TikTok, pentru asta ar fi decis să-l voteze. Nu merge așa. În acest caz, îmi voi face și eu imediat un cont pe TikTok, că nu am încă, îmi voi posta mesajele și voi aștepta ca mii, milioane de oameni să mă voteze. Nu merge așa”, este convins Vigenin.

„Am TikTok, intenționez să-l dezvolt în continuare, poate voi deveni președinte într-o zi. Dacă nu vor interzice alegerile”, a glumit Petăr Volghin de la Europa Națiunilor Suverane-Renaștere. Spre deosebire de Vigenin, însă el este suspicios la orice tip de reglementare.

Potrivit spuselor sale, în spatele acesteia stau instincte prohibitive. Potrivit lui Volghin, dacă vor fi reglementate, rețelele sociale vor deveni mai supuse, nu mai responsabile sau mai sigure.

Cât a contat TikTok în România

„Întotdeauna cerem interzicerea unui lucru cu care nu ne simțim confortabil. Adică atunci când credem că ceva ne amenință pe noi înșine și pozițiile noastre de putere, cel mai ușor este să-l interzicem”, este convins el. La fel ca Eva Maydell, și Petăr Volghin a împărtășit temerea că ceea ce am văzut în România s-ar putea repeta mâine și în Bulgaria, Germania, Italia.

„Se poate inventa oricând un motiv pentru ca cei de la putere să schimbe sau să anuleze definitiv rezultate atunci când nu le sunt pe plac, iar acest lucru este foarte periculos”, crede Volghin. În ceea ce privește suspiciunile de amestec al Rusiei în procesul electoral din România, Volghin a dat exemplul alegerilor din SUA din 2016, când Donald Trump a fost ales președinte.

„Atunci, din nou, vorbitorii foarte deștepți și politicienii au spus, ei bine, s-a întâmplat pentru că au intervenit rușii. A avut loc o anchetă îndelungată care nu a dovedit nicio propagandă rusă.

Acum se spune din nou că Donald Trump a câștigat datorită lui Elon Musk. Se pare că acești oameni cred că americanii sunt atât de proști încât este suficient să apară un Elon Musk și își schimbă gândirea la 180 de grade. Același lucru este valabil și pentru alte țări”, a comentat Volghin.

Nu armele sunt problema, ci folosirea lor

Potrivit acestuia, nu rețeaua este de vină, informează BTA. „În același mod, putem da vina pe producătorii de cuțite că sunt de vină pentru că sunt crime comise cu cuțite. Dar cuțitele nu sunt de vină. Oamenii le folosesc. Nu este vorba despre interzicerea rețelei de socializare, pentru că sunt niște practici periculoase prin aceasta.

Treaba este să-i faci pe oameni să nu cedeze influențelor nefaste. Aceleaşi lucru ca și cu atomul. Ai bomba atomică, dar ai și centrale nucleare. Un lucru este bun, celălalt nu este”, explică Volghin.

O comparație similară a făcut și Ivailo Vâlchev din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - Există un Astfel de Popor. „Este ca și cum ai vorbi despre arme. O armă nu ucide de la sine. Un pistol sau o armă automată nu bubuie fără ca cineva să o țină și să apese pe trăgaci”, a menționat el, adăugând că problema nu sunt platformele, ci oamenii.

Ivailo Vâlchev a mai explicat că problema tehnică cu TikTok este că nu se știe unde sunt păstrate datele acestei platforme și unde se află serverele sale.

„Dacă UE are contracte cu companii americane și știm ce se păstrează acolo, nu știm nimic despre China”, a comentat el. Și a adăugat că o interzicere completă a TikTok ar fi primul răspuns. „Este foarte important să nu se închidă canale prin care o persoană își poate exprima părerea, să se informeze. Aceste este un drept fundamental al omului”, este convins Vâlchev.

Interzicerea TikTok în SUA

Și în opinia lui Nikola Minchev de la grupul Renew Europe - Continuăm Schimbarea o interdicție completă a unei rețele de socializare nu este o soluție la problemă.

„Aș da întotdeauna exemplul regimului din SUA. A dus la lipsa consumului de alcool? Nu. A dus la vânzarea ilegală de alcool. Așa că trebuie să fim foarte atenți dacă, atunci când impunem o interdicție totală, de fapt nu deschidem cutia Pandorei din altă parte”, a comentat el. Nikola Minchev crede că Bulgaria este neprotejată de atacuri hibride.

„În România vedem cum s-au luat măsuri, chiar și post factum, abia după ce a trecut primul tur al alegerilor prezidențiale. Dar totuși vedem că s-au luat măsuri. În Bulgaria, întrebarea rămâne ce ar face serviciile bulgare, dacă ar detecta o astfel de interferență străină. Există destule exemple în care țările noastre partenere ne-au arătat că există interferențe străine pe teritoriul Bulgariei, unde există o conexiune rusă foarte serioasă.

Cum folosește Rusia TikTok

De exemplu, otrăvirea lui Emilian Gebrev, exploziile de la depozitele de muniție. Există vreo reacție de la serviciile bulgare? Nu”, a comentat el.

Potrivit acestuia, dezinformarea și atacurile hibride rămân un brevet al rușilor.

„De ce? Pentru că acestora le lipsește forța de atracție pe care o are UE și lumea occidentală în general. Când UE se adresează cetățenilor în mod deschis și public, cetățenilor Moldovei sau Georgiei, când UE se adresează cetățenii unor astfel de țări apelând la un vot pentru calea pro-europeană a acestor țări - că aici noi vom împărtăși valori comune și, desigur, șansa unui standard similar este foarte mare - asta înseamnă că ceva are propria sa forță de atracție. Deoarece Rusia nu are o astfel de forță de atracție, ea este forțată să atragă țări cu metode alternative, cu astfel de atacuri hibride”, crede Nikola Minchev, citat de 24Chasa.

(Traducerea: Mirela Petrescu, RADOR RADIO ROMÂNIA)