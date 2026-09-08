Huawei și Xiaomi au lansat luni noi modele de smartphone-uri pliabile premium, într-un moment în care atenția industriei se îndreaptă spre evenimentul Apple programat miercuri. Compania americană este așteptată să prezinte noua generație de iPhone, iar printre informațiile vehiculate se numără și posibilitatea lansării unui telefon pliabil, arată Reuters.

Huawei a prezentat seria Mate XT2, telefoane care se pliază în două puncte și pot ajunge la o dimensiune apropiată de cea a unei tablete atunci când sunt deschise.

Noile dispozitive folosesc procesorul Kirin 9050 Pro, dezvoltat de Huawei, și beneficiază de o balama reproiectată. Compania a îmbunătățit și rezistența la apă și a introdus un ecran cu funcție de confidențialitate, conceput pentru a limita vizibilitatea conținutului pentru persoanele aflate în apropiere.

Prețurile pornesc de la 19.999 de yuani, echivalentul a aproximativ 2.980 de dolari, și ajung la 24.999 de yuani, aproximativ 3.725 de dolari, pentru versiunea de top. Vânzările sunt programate să înceapă pe 12 septembrie.

”Preţurile reprezintă acum o adevărată provocare, deoarece costurile memoriilor au crescut puternic. Am adoptat multe tehnologii noi, iar presiunea costurilor a fost enormă”, a declarat Richard Yu, director executiv al Huawei.

Compania chineză susține că noul procesor poate furniza o putere de calcul mai mare, în timp ce consumul de energie este redus.

Arhitectura LogicFolding este legată de principiul „Tau Scaling Law”, prezentat de Huawei în luna mai. Compania încearcă astfel să își dezvolte propriile soluții tehnologice, în contextul restricțiilor impuse de Statele Unite asupra accesului la tehnologii avansate.

Huawei rămâne singurul mare producător care comercializează un smartphone capabil să se plieze în trei segmente. Compania nu își poate comercializa produsele în Statele Unite, unde autoritățile americane o consideră un risc pentru securitatea națională.

Xiaomi a prezentat, la rândul său, modelul Xiaomi 18 Fold, cel mai scump smartphone lansat până acum de companie.

Dispozitivul utilizează o soluție de pliere pe care Xiaomi o descrie drept una de nivel mediu. Închis, telefonul are dimensiuni apropiate de cele ale unui pașaport, iar deschis permite folosirea simultană a trei aplicații.

Lei Jun, directorul executiv al Xiaomi, a evidențiat avantajele noului model în raport cu dispozitivele Apple. Telefonul cântărește 219 grame și are o grosime de 5,02 mm atunci când este deschis, fiind, potrivit acestuia, mai ușor decât iPhone Pro Max.

Xiaomi 18 Fold este echipat cu procesorul XRing O3 AI. Lei Jun susține că acesta depășește cipul Apple A19 Pro în ceea ce privește viteza de răspuns.

Telefonul utilizează și memorii DRAM produse de compania chineză CXMT.

Prețurile noului model sunt cuprinse între 10.999 de yuani, aproximativ 1.540 de dolari, și 14.999 de yuani, aproximativ 2.100 de dolari.

Noile lansări Huawei și Xiaomi au loc cu două zile înainte de evenimentul Apple. Compania americană urmează să prezinte miercuri cea mai nouă generație de iPhone, iar posibilitatea apariției unui model pliabil a amplificat interesul pentru eveniment.

La nivel global, Samsung Electronics rămâne cel mai mare producător de smartphone-uri pliabile. Compania sud-coreeană a lansat în decembrie un dispozitiv care se pliază în trei segmente, însă ar fi oprit vânzările acestuia după numai trei luni.

În luna iulie, Samsung și-a extins oferta cu un telefon pliabil care, atunci când este închis, are dimensiuni apropiate de cele ale unui pașaport.

În China, Huawei se află însă pe prima poziție. Potrivit IDC, compania a deținut 22,6% din piața totală de smartphone-uri în trimestrul al doilea, față de 18,1% pentru Apple și 12,4% pentru Xiaomi.

Diferența este și mai mare pe segmentul telefoanelor pliabile. Potrivit Smart Analytics Global, Huawei a reprezentat 68% din livrările de astfel de dispozitive din China în trimestrul al doilea.