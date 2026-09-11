Deputata PNL Raluca Turcan solicită Comisiei de învățământ din Camera Deputaților să introducă pe ordinea de zi și să adopte rapid proiectul de lege prin care telefoanele mobile ar urma să fie interzise în școli și licee. Liberala a precizat că proiectul, depus în urmă cu câteva luni, are aviz pozitiv de la Ministerul Educației.

„Solicit Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților să pună pe ordinea de zi proiectul de lege prin care telefoanele mobile sunt interzise în școli și licee și să-l adoptăm rapid! Am depus acest proiect de lege în urmă cu câteva luni și are aviz pozitiv de la Ministerul Educației”, a scris Raluca Turcan vineri, pe Facebook.

Deputata PNL a invocat și situația din Danemarca, unde, potrivit acesteia, autoritățile intenționează să interzică telefoanele mobile în școli și licee, inclusiv în timpul pauzelor, după rezultatele PISA: „Danemarca, după rezultatele PISA, vrea să interzică telefoanele mobile în școli și licee, inclusiv în pauze. Noi, care avem rezultate mult mai slabe, ce mai așteptăm?”

Deputata a comparat rezultatele obținute de elevii din Danemarca și România la cele trei domenii evaluate prin testarea PISA.

Potrivit datelor prezentate de Raluca Turcan, Danemarca a obținut 478 de puncte la științe, față de 425 de puncte în România, 471 de puncte la matematică, față de 419 în România, și 460 de puncte la citire, față de 413 în România.

Raluca Turcan a precizat că măsura propusă nu reprezintă, în opinia sa, o pedeapsă pentru copii și nici o încercare de a limita utilizarea tehnologiei: „Nu este o pedeapsă pentru copii și nici un război cu tehnologia, ci o măsură pentru a le reda elevilor concentrarea și timpul de învățare”.

Liberala a menționat și date privind asocierea dintre distragerea atenției provocată de dispozitivele digitale și rezultatele elevilor din România.

„Datele PISA arată că distragerea atenției provocată de dispozitivele digitale este asociată în România cu un minus de 18 puncte, față de 11 puncte media OECD. Rezultatele României sunt îngrijorătoare: doar 48% dintre elevi ating nivelul minim la matematică și 52% la citire. Mai mult de jumătate dintre elevii români nu ating nivelul de bază la matematică”, a precizat Raluca Turcan.

Deputata PNL a adăugat că telefoanele mobile nu reprezintă singura problemă din sistemul de educație, dar consideră că aceasta poate fi rezolvată în acest moment: „Nu mai avem timp pentru indignare de câteva zile. Avem nevoie de măsuri concrete”.