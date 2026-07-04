Interzicerea completă a telefoanelor mobile în școli este puțin probabil să rezolve problemele legate de utilizarea excesivă a tehnologiei și poate afecta relația de încredere dintre elevi și profesori, fără să combată cauzele reale ale fenomenului, precum conținutul nociv din mediul online, cyberbullying-ul sau designul platformelor digitale care încurajează dependența, se arată într-un raport realizat de cercetători de la University College London (UCL).

Studiul a fost publicat pe 30 iunie și apare la scurt timp după ce Guvernul britanic a anunțat că va introduce, la începutul anului 2027, interzicerea rețelelor sociale pentru toți copiii cu vârsta sub 16 ani.

Pentru realizarea cercetării, specialiștii de la UCL Institute of Education și organizația Life Lessons Education au analizat opiniile a 732 de elevi de liceu, 27 de cadre didactice și 41 de părinți, folosind chestionare, grupuri de discuție și metode artistice.

Rezultatele arată că există un consens privind faptul că telefoanele pot distrage atenția și perturba activitatea din clasă, însă părinții, profesorii și elevii au opinii foarte diferite despre soluțiile potrivite.

În timp ce 87% dintre profesori și 88% dintre părinți susțin interzicerea telefoanelor în școli, 75% dintre elevi se declară împotriva unei astfel de măsuri, considerând-o excesiv de punitivă.

„Elevii cu care am discutat au perceput interdicțiile generale ca fiind punitive, nu de sprijin. Ei au simțit că aceste interdicții subminează încrederea dintre ei și adulții din viața lor, despre care cred că nu înțeleg rolul esențial pe care telefoanele îl joacă în rutina lor zilnică”, a declarat autoarea principală a studiului, profesoara Jessica Ringrose, de la UCL Institute of Education.

Elevii au explicat că telefoanele mobile au devenit instrumente indispensabile pentru activitățile cotidiene, fiind folosite pentru consultarea orarelor mijloacelor de transport, prognozei meteo, aplicațiilor pentru teme sau pentru a păstra legătura cu familia și prietenii. Fetele au subliniat în mod special că telefoanele le oferă un sentiment de siguranță atunci când călătoresc singure.

Cercetătorii avertizează că interdicțiile pot produce un „efect de deplasare”, prin care probleme precum cyberbullying-ul sau hărțuirea sexuală online devin mai puțin vizibile în școli, fără să dispară în realitate. În plus, elevii spun că ajung să raporteze mai rar astfel de incidente, deoarece relația de încredere cu adulții se deteriorează.

„Politicile privind telefoanele mobile introduse în grabă în școli, care nu iau în considerare perspectiva elevilor, oricât de bine intenționate ar fi, riscă să creeze un cerc vicios al pedepselor, care în cele din urmă subminează scopul politicii. Elevii găsesc inevitabil modalități de a ocoli regulile, cum ar fi spargerea huselor speciale cu închidere pentru telefoane”, a explicat Edith Rodda, doctorand la UCL Institute of Education.

Autorii raportului recomandă renunțarea la interdicțiile totale și adoptarea unor politici centrate pe elevi, bazate pe educație digitală și utilizarea responsabilă a tehnologiei.

„Implicarea tinerilor în elaborarea politicilor nu înseamnă că le sacrificăm siguranța. În cele din urmă, aceste planuri le pun pe primul loc viitorul, dezvoltând alfabetizarea digitală, cetățenia digitală și discernământul critic de care vor avea nevoie mult timp după ce vor părăsi porțile școlii”, a concluzionat profesoara Jessica Ringrose.