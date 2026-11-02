Pro TV a prezentat noile programe pe care le pregătește pentru telespectatori, printre cele mai importante schimbări fiind revenirea emisiunii „Dansez pentru tine”, la 20 de ani de la debutul său. Noua grilă include seriale românești, adaptări ale unor formate internaționale și ediții speciale ale emisiunilor de divertisment. Printre producțiile anunțate se află „Most Wanted”, „Tati Time”, „Kitchen Nightmares – Pe muchie de cuțit” și un sezon „MasterChef Celebrity”.

Una dintre principalele noutăți ale grilei este revenirea emisiunii „Dansez pentru tine”, producție lansată în urmă cu 20 de ani. Postul de televiziune a inclus formatul printre programele care vor reveni pe ecrane, fără să anunțe, deocamdată, detalii despre prezentatori, concurenți sau data exactă a premierei.

Tot la două decenii de la lansarea producției originale, Pro TV pregătește continuarea serialului „Băieți Buni: Pe Viață”.

Serialul se numără printre proiectele prin care televiziunea readuce în atenția publicului producții cunoscute din grilele anterioare.

În primăvara anului 2027, Pro TV va lansa formatul internațional „Most Wanted”, inclus în noua ofertă de divertisment a postului.

O altă premieră anunțată este serialul „Tati Time”, care continuă universul cinematografic dezvoltat prin filmele „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”. Prin această producție, povestea prezentată anterior în cele două filme va fi extinsă într-un format de serial.

Noua grilă va include și adaptarea pentru România a formatului internațional „Kitchen Nightmares – Pe muchie de cuțit”. În plus, Pro TV pregătește o ediție specială a competiției culinare „MasterChef”, intitulată „MasterChef Celebrity”.

Printre emisiunile care vor continua se numără și „Românii au talent”, care revine cu un nou sezon. Una dintre schimbările anunțate pentru competiția de talente este prezența Nadiei Comăneci în juriu.

Fosta mare gimnastă se alătură astfel emisiunii care face parte din programele de divertisment ale televiziunii.

Grila va include și noi ediții ale emisiunii „Săriți de pe Fix”, construită în jurul momentelor de umor și al situațiilor neprevăzute. Totodată, serialul „Las Fierbinți” va continua cu noi episoade, păstrând personajele cunoscute de telespectatori.

Christian Anting, directorul general al Pro TV, a declarat că noua ofertă de programe combină producțiile deja cunoscute cu formate și seriale care vor fi lansate în perioada următoare.

„Pro TV are o legătură extraordinară cu publicul din România, iar ambiţia noastră este să o consolidăm şi mai mult. În această grilă reunim divertismentul pe care oamenii îl îndrăgesc, poveşti care captivează şi surprind, precum şi idei noi care ne duc mai departe. Ne dorim să creăm televiziune relevantă, care aduce oamenii împreună şi le oferă telespectatorilor motive să aleagă Pro TV. Ne bazăm pe atuurile noastre, dar continuăm, în acelaşi timp, să ne provocăm să evoluăm şi să oferim din ce în ce mai mult” spune Christian Anting, CEO Pro TV.

Noua grilă reunește astfel revenirea unor producții precum „Dansez pentru tine” și „Băieți Buni: Pe Viață”, lansarea unor formate internaționale și continuarea emisiunilor „Românii au talent”, „MasterChef” și „Las Fierbinți”.