Apariția primelor televizoare în casele românilor a reprezentat un moment de cotitură în viața socială și culturală a țării. Deși primele transmisii experimentale au avut loc în anii 1955-1956, iar Televiziunea Română și-a început oficial emisia în noaptea de Revelion a anului 1956, accesul la un aparat de recepție era la început un lux rezervat doar câtorva privilegiați. Primele televizoare disponibile pe piața locală erau importate din Uniunea Sovietică, precum celebrele modele Temp sau Rubin, fiind extrem de scumpe și greu de procurat.

Schimbarea majoră a venit la începutul anilor 1960, odată cu dezvoltarea industriei electronice autohtone. Statul român a decis să investească în producția internă pentru a satisface cererea tot mai mare a populației. Astfel, în anul 1961, pe porțile fabricii Electronica din București au ieșit primele televizoare fabricate în România. Aceste modele de pionierat, cunoscute sub numele de VS 43-611 și VS 43-612, au fost realizate după licență franceză, în colaborare cu compania Thomson.

Primele televizoare românești erau aparate alb-negru, echipate cu tuburi electronice, cunoscute popular sub denumirea de lămpi. Aveau o diagonală a ecranului de 43 de centimetri, o carcasă masivă din lemn lăcuit și o greutate considerabilă, care depășea adesea 25 de kilograme. Calitatea imaginii depindea enorm de poziționarea antenei de cameră sau de bloc, iar reglajele se făceau manual, prin intermediul unor butoane rotative pentru schimbarea canalelor, contrast și luminozitate.

Prețul unui televizor fabricat la Electronica era echivalentul a câtorva salarii medii pe economie, motiv pentru care achiziția unui astfel de aparat era un eveniment major pentru orice familie. În primii ani, televizorul a devenit rapid centrul vieții comunitare. Vecinii se adunau seară de seară în sufrageria celor care reușiseră să cumpere un aparat pentru a urmări telejurnalul, meciurile de fotbal sau filmele artistice.

Succesul primelor serii a deschis drumul către o producție de masă, iar în deceniile următoare au apărut mărci care au făcut istorie în casele românilor, precum Miraj, Dacia, Opera, Diamant sau Sport. Aceste prime televizoare fabricate în România nu au fost doar simple obiecte electrocasnice, ci veritabile ferestre către lume, care au schimbat pentru totdeauna modul în care românii își petreceau timpul liber.