Curtea Supremă din Spania a decis luni să claseze definitiv dosarul penal deschis pe numele fostului lider regional și separatist catalan Carles Puigdemont. Hotărârea înlătură ultima barieră juridică ce îl împiedica pe politician să revină pe teritoriul spaniol, punând astfel capăt unui exil autoimpus care a durat aproape zece ani, potrivit informațiilor transmise de agențiile AFP și Reuters.

Documentul oficial făcut public luni, 23 noiembrie, confirmă încetarea oricăror proceduri judiciare împotriva fostului oficial catalan. „Se pronunţă o clasare definitivă a cauzei privind faptele, ca urmare a stingerii eventualei răspunderi penale prin efectul amnistiei acordate domnului Carles Puigdemont”, se precizează în hotărârea Curții Supreme.

Această măsură marchează punctul final în procesul de implementare a controversatei legi a amnistiei, act normativ votat de Parlamentul de la Madrid în cursul anului 2024. Hotărârea judecătorilor vine la scurt timp după ce mandatul de arestare pe numele lui Puigdemont fusese ridicat în luna octombrie și are loc cu mai puțin de șapte zile înaintea scrutinului parlamentar programat în Spania pentru data de 29 noiembrie.

Adoptarea legii amnistiei a fost prețul politic plătit de premierul socialist Pedro Sánchez pentru a-și asigura un nou mandat în fruntea executivului spaniol la finalul anului 2023. Susținerea formațiunilor separatiste din Catalonia, inclusiv a partidului Junts per Catalunya condus de Puigdemont, s-a dovedit esențială pentru instalarea guvernului.

Cu toate că legislația fusese aprobată de parlamentari încă de acum doi ani, aplicarea ei în cazul lui Carles Puigdemont și al altor figuri marcante ale mișcării separatiste a fost blocată. Inițial, magistrații Curții Supreme au apreciat că prevederile amnistiei nu acoperă infracțiunile de deturnare de fonduri publice de care aceștia erau acuzați. Situația s-a deblocat abia în octombrie, când Curtea Constituțională a analizat sesizările depuse și a validat legea, obligând ulterior instanța supremă să anuleze mandatele de arestare.

Fost președinte al Cataloniei în perioada crizei politice din octombrie 2017, Carles Puigdemont a părăsit Spania și s-a stabilit în Belgia la doar câteva zile după ce legislativul catalan a votat declarația unilaterală de independență. Prin această plecare, el a evitat arestarea, spre deosebire de alți foști colegi din guvernul regional. De la acel moment, politicianul a mai pășit pe pământ spaniol o singură dată, pentru o apariție fulgerătoare de câteva ore, în anul 2024.

Deși nu mai riscă să fie reținut, liderul separatist a transmis că nu intenționează să revină în țară înainte de votul din 29 noiembrie. Totuși, el a rămas activ în dezbaterea publică și a intervenit în campania electorală joia trecută. Într-un interviu acordat publicației El Mundo, Puigdemont a lansat un atac dur la adresa premierului Pedro Sánchez, pe care l-a descris drept „o persoană amorală cu o ambiţie nemăsurată”.

Fostul lider regional a subliniat că nu se grăbește să revină în Catalonia pe parcursul actualei campanii pentru alegerile generale, însă ia în calcul o întoarcere în cursul lunii decembrie, la o dată ce va fi comunicată ulterior. Până atunci, partidul său, Junts, a confirmat că Puigdemont va susține o conferință de presă la Bruxelles în cursul zilei de miercuri.