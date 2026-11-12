Președintele României, Nicușor Dan, a lansat joi seară un atac dur la adresa liderului AUR, George Simion, ca reacție la acuzațiile acestuia privind o presupusă intervenție a șefului statului pentru blocarea manifestației programate în acest weekend în București. Întrebat despre declarațiile președintelui AUR, Nicușor Dan a sugerat că afirmațiile repetate fără fundament ale unui politician ar trebui ignorate de opinia publică.

Prezent la o conferință de presă organizată joi seară, șeful statului a fost solicitat să comenteze afirmațiile făcute de George Simion cu privire la blocarea mitingului din Capitală. Inițial reticent în a oferi un răspuns elaborat, Nicușor Dan a pus sub semnul întrebării credibilitatea liderului opoziției.

”Nu vreau să comentez... Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă? ”, a afirmat Nicușor Dan, joi seară, într-o conferinţă de presă, întrebat despre acuzaţiile liderului AUR că ar fi intervenit pentru oprirea protestului din Capitală.

Șeful statului a insistat asupra ideii că repetarea unor astfel de mesaje ar trebui să ducă, în mod natural, la pierderea credibilității celui care le emite în spațiul public.

”Spui o prostie mai, spui o prostie, spui 100 de prostii, adică... La un moment dat, eu cred că lumea pur şi simplu n-ar trebui să mai ia în seamă ce spune cineva care s-a dovedit că de o sută de ori a spus tâmpenii. Ăsta e comentariul meu”, a declarat Nicuşor Dan.

Schimbul de replici vine după ce, miercuri, președintele AUR, George Simion, a susținut că România alunecă spre un regim dictatorial. Liderul opoziției și-a bazat afirmațiile pe poziția exprimată anterior de Nicușor Dan în cadrul unei alte conferințe de presă, acuzându-l pe președinte că își încalcă rolul constituțional.

”Deşi atributul său constituţional este cel de mediator, el a perorat 10 minute doar atacuri la adresa noastră şi a românilor care sunt alături de noi", a transmis George Simion într-o postare video pe Facebook.

În același mesaj video, președintele AUR a subliniat că prezența sa în stradă alături de cetățeni reprezintă o obligație asumată din postura de lider al opoziției. Totodată, acesta a anunțat că este dispus să își asume oficial organizarea manifestației și a cerut autorităților să asigure desfășurarea pașnică a evenimentului, făcând referire și la semnificația religioasă a zilei de sâmbătă pentru credincioșii ortodocși.

"Dacă vreo instituţie a statului român o va cere, îmi asum responsabilitatea personală pentru organizare. În momente critice se văd caracterele. Fac totuşi un apel la toate instituţiile statului român să ofere ajutor în desfăşurarea protestului în bune condiţii, fără intimidări şi fără provocatori veniţi din partea sistemului. Fac un apel şi la români. Sâmbătă, în ziua protestului, e lăsatul secului pentru credincioşii creştini ortodoxi.

Nu abdicăm de la principiile noastre, dar nici nu dăm prilejul unora să-şi facă jocurile. Nu vom răspunde atacurilor şi violenţelor la care suntem supuşi prin aceleaşi mijloace, tot prin violenţă. Am intra astfel în logica tiranilor care au anulat alegerile, tirani care mai au un pas până devin sângeroşi. Nu vă temeţi, niciodată dictatorii nu au sfârşit bine. Dar vă rog să daţi dovadă şi de smerenie, dar şi de demnitate. Ne vedem sâmbătă", a completat Simion.

Tensiunile dintre cei doi lideri politici au escaladat după ce, marți, președintele Nicușor Dan a comentat situația avizării mitingului din weekend de către Primăria Capitalei. Deși a menționat că nu cunoaște toate detaliile din dosar, șeful statului a apreciat că municipalitatea are motive întemeiate să refuze autorizarea manifestației.

Potrivit argumentelor prezentate atunci de Nicușor Dan, principala problemă o reprezintă discrepanța majoră dintre numărul redus de participanți asumat oficial în cererea de autorizare, de doar 50 de persoane, și campania amplă de mobilizare desfășurată concomitent pe rețelele de socializare.