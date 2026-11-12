Senatul solicită Curții Constituționale să verifice conduita judecătorilor Cristian Deliorga și Elena-Simina Tănăsescu, după două anchete parlamentare încheiate fără clarificarea tuturor circumstanțelor unor evenimente controversate. Ilie Bolojan și Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, au fost, de asemenea, convocați în repetate rânduri la audieri, dar nu s-au prezentat.

Cele două rapoarte ale Comisiei pentru constituționalitate au fost aprobate prin Hotărârile Senatului nr. 146 și 147 din 9 noiembrie 2026. Investigațiile au vizat întâlnirea dintre Bolojan și șefaCCR, din 14 august, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, și deplasarea judecătorului Cristian Deliorga la Mykonos, în 8 iulie, cu un avion privat.

Prima anchetă a urmărit să stabilească scopul întâlnirii dintre Ilie Bolojan, aflat atunci în funcția de premier interimar, și Elena-Simina Tănăsescu, precum și motivul pentru care întrevederea a avut loc în biroul lui Mircea Abrudean.

Cei doi au fost convocați la nouă ședințe ale comisiei, în perioada 8 septembrie – 3 noiembrie, însă nu s-au prezentat. Președinta CCR a transmis totuși un răspuns scris pe 27 octombrie.

Tănăsescu a explicat că discuția a vizat identificarea unor spații suplimentare pentru activitatea Curții Constituționale. Ea a invocat creșterea numărului de dosare aflate pe rol, de la 9.498 în ianuarie 2023 la 15.180 în perioada redactării răspunsului.

Senatorii au solicitat documente care să demonstreze dacă întâlnirea fusese aprobată de Plenul administrativ al CCR și dacă președinta instituției primise un mandat pentru discuțiile cu reprezentanții celorlalte autorități.

Ancheta nu a reușit să stabilească exact ce s-a discutat și în ce condiții a fost organizată întrevederea. Comisia propune verificarea conduitei Elenei-Simina Tănăsescu și a secretarului general al CCR, Alexandru-Mihai Borcan. În cazul lui Bolojan, este solicitată analizarea conduitei sale în calitate de senator.

A doua investigație a vizat deplasarea judecătorului Cristian Deliorga la Mykonos, în 8 iulie 2026, cu o aeronavă privată de tip Embraer Legacy 600.

Judecătorul a fost convocat de șapte ori la audieri, între 22 septembrie și 3 noiembrie, fără să se prezinte. Mihai Daraban a primit șase convocări și nu a participat nici el.

Comisia a încercat să afle cine a organizat și a plătit transportul, precum și natura relației dintre cei doi.

Potrivit declarațiilor publice consemnate în raport, Daraban afirmase că îl cunoaște pe Deliorga de aproximativ 30 de ani și că l-a invitat personal în deplasare. Judecătorul declarase însă că nu îl cunoaște pe președintele CCIR.

Datele solicitate de la aeroporturi au indicat trei zboruri București–Mykonos în ziua respectivă. Cursa Toyo Aviation, efectuată cu un Embraer, a avut 13 pasageri. Informațiile primite nu au permis identificarea acestora și nici stabilirea persoanei care a achitat transportul.

Raportul privind deplasarea lui Deliorga propune sesizarea Plenului CCR pentru verificarea conduitei judecătorului și stabilirea eventualelor abateri. Senatorii solicită și examinarea conduitei lui Mihai Daraban de către Adunarea Generală a CCIR.

În ambele anchete, comisia recomandă modificarea legislației pentru clarificarea răspunderii persoanelor care refuză să participe la audierile parlamentare sau să transmită documentele solicitate.

Cele două rapoarte nu constată existența unor abateri, ci consemnează aspectele rămase neclarificate și solicită verificări din partea instituțiilor competente.