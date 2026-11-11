George Simion contestă afirmațiile președintelui Nicușor Dan privind riscul ca România să piardă încrederea agențiilor internaționale de rating dacă AUR ar ajunge la guvernare. Liderul formațiunii susține că reprezentanții acestor instituții au discutat și cu membrii partidului său, fără să le transmită că ar reprezenta o amenințare pentru credibilitatea financiară a țării.

Declarațiile vin după conferința de presă susținută de șeful statului, în timpul căreia acesta a afirmat că o eventuală intrare a AUR la guvernare ar putea determina agențiile de rating să retrogradeze România într-un interval de numai o săptămână.

„Agențiile de rating pe care le-a menționat au avut întâlniri și cu noi și nu au zis niciodată că am reprezenta noi o problemă în credibilitatea României”, a declarat George Simion într-un mesaj video.

Președintele AUR susține că dificultățile economice ale României sunt provocate de deciziile fiscale și bugetare ale guvernelor care au condus țara. Printre problemele invocate de acesta se numără creșterea taxelor, deficitul bugetar și inflația.

Liderul AUR îi acuză pe reprezentanții actualei puteri că încearcă să transfere responsabilitatea pentru situația economică asupra formațiunii pe care o conduce.

„Statul român este dus spre ruină, iar șeful autoproclamat al sistemului insistă să blameze AUR pentru toate rateurile sale”, afirmă Simion.

Acesta îi reproșează lui Nicușor Dan că nu ar fi oferit explicații suficiente despre cheltuielile publice, sprijinul acordat Ucrainei și sursele de finanțare ale campaniei prezidențiale.

De asemenea, George Simion a criticat negocierile politice care au dus la instalarea Cabinetului Luca Niculescu, pe care îl numește „guvern marionetă PSD”. În discursul său, liderul AUR a făcut referire și la votul acordat de Ilie Bolojan, contestând explicațiile președintelui despre configurația politică din Parlament.

În același mesaj video, George Simion a anunțat organizarea evenimentului „Forum Europa – viziune, identitate, educație”, programat să se desfășoare la Palatul Parlamentului.

Potrivit liderului AUR, manifestarea va reuni peste 200 de invitați din străinătate și va începe vineri, la ora 18:00, urmând să se încheie duminică seara.

Simion a prezentat evenimentul drept o alternativă la o altă reuniune europeană la care ar urma să participe Nicușor Dan și fostul premier belgian Guy Verhofstadt.

„Este și Europa noastră, este și viitorul nostru și al copiilor noștri”, a declarat liderul AUR, care a anunțat că programul va include dezbateri, cursuri și conferințe destinate membrilor și simpatizanților partidului.