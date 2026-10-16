Politica

Bolojan, pe picior de plecare din fruntea Guvernului. Ce le-a spus miniștrilor în timpul ședinței de vineri

Bolojan, pe picior de plecare din fruntea Guvernului. Ce le-a spus miniștrilor în timpul ședinței de vineriBolojan si Niculescu. Sursa foto: Colaj EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Ilie Bolojan le-ar fi spus miniștrilor prezenți la ședința de Guvern de vineri, 16 octombrie, că reuniunea ar putea fi ultima pentru actualul Executiv. Premierul interimar le-a mulțumit membrilor Cabinetului pentru colaborare și pentru activitatea desfășurată, în contextul apropierii votului de învestitură pentru Guvernul condus de Luca Niculescu, programat marți, 20 octombrie, arată Știripesurse.

Parlamentul urmează să voteze învestirea Guvernului Niculescu

Luca Niculescu a depus joi seară la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru noul Guvern.

Candidații la funcțiile ministeriale vor participa luni și marți la audierile din comisiile de specialitate. Votul de învestitură este programat marți, 20 octombrie, de la ora 14:00, când plenul reunit al Parlamentului va decide dacă acordă sprijinul necesar noului Cabinet.

Echipa propusă de Niculescu include reprezentanți ai PSD și specialiști fără afiliere politică. Pentru a prelua guvernarea, aceasta trebuie să obțină majoritatea parlamentară necesară.

Cum îți iei țeapă la cumpărarea unui calculator
Cum îți iei țeapă la cumpărarea unui calculator
Cum poate conta la pensie o perioadă în care nu ai lucrat. Ce prevede legea
Cum poate conta la pensie o perioadă în care nu ai lucrat. Ce prevede legea
Guvernul României foto ilustrativă

Guvernul României.Foto ilustrativă

Bolojan le-a cerut liberalilor să susțină un „armistițiu” politic de șase luni

Mesajul transmis miniștrilor vine după ce Ilie Bolojan le-a cerut liberalilor să susțină învestirea noului Guvern, fără ca PNL să intre la guvernare alături de PSD.

În discuțiile cu grupurile parlamentare ale partidului, liderul liberal a descris această susținere drept un „armistițiu” politic pentru o perioadă de șase luni. Printre argumentele prezentate s-au numărat instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline, adoptarea rectificării bugetare și pregătirea bugetului pentru anul 2027.

Grupurile parlamentare ale PNL au votat consultativ în favoarea susținerii învestirii. Decizia finală privind poziția partidului îi revine însă conducerii naționale, după cum a explicat purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ionel Bogdan.

Nicușor Dan s-a arătat încrezător că noul Guvern va fi instalat marți

Președintele Nicușor Dan a vorbit, la rândul său, despre posibilitatea formării unui nou Executiv la începutul săptămânii viitoare. Declarația a venit după întâlnirea pe care a avut-o miercuri seară, la Bruxelles, cu Ilie Bolojan.

Șeful statului și-a exprimat încrederea că noul Guvern va putea fi instalat începând de marți, bazându-se pe înțelegerile dintre premierul desemnat și partidele care ar urma să îi asigure sprijinul parlamentar.

Mulțumirile adresate de Bolojan miniștrilor la ședința de vineri se înscriu astfel în perspectiva unei posibile predări a mandatului. Până la învestirea noului Cabinet, actualul Executiv își continuă activitatea în regim interimar.

Stiri calde

22:04 - Proteste violente și în Italia. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă

21:55 - Doi grăniceri ucraineni, anchetați în Republica Moldova după ce au ajuns cu barca pe celălalt mal al Nistrului

21:47 - Noi reguli de acces pentru transporturile de marfă în Portul Constanța. Cine riscă penalități mai mari

21:38 - MApN: Cele două drone doborâte deasupra Mării Negre erau aparate de atac Geran cu propulsie cu reacție

21:28 - Un nou episod în conflictul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu. Ce acuzații își aduc

21:19 - Violențe la protestele împotriva scumpirii vieții din Belgia. Mașini incendiate și arestări la Bruxelles

HAI România!

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Marile provocări ale Guvernului Niculescu, analizate de Mirel Palada și Sorin Faur. Ce ar putea urma după vot

Marile provocări ale Guvernului Niculescu, analizate de Mirel Palada și Sorin Faur. Ce ar putea urma după vot

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Ce se află în spatele conflictului dintre Trump și Zelenski. Alegerile din SUA complică situația

Proiecte speciale