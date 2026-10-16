Ilie Bolojan le-ar fi spus miniștrilor prezenți la ședința de Guvern de vineri, 16 octombrie, că reuniunea ar putea fi ultima pentru actualul Executiv. Premierul interimar le-a mulțumit membrilor Cabinetului pentru colaborare și pentru activitatea desfășurată, în contextul apropierii votului de învestitură pentru Guvernul condus de Luca Niculescu, programat marți, 20 octombrie, arată Știripesurse.

Luca Niculescu a depus joi seară la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru noul Guvern.

Candidații la funcțiile ministeriale vor participa luni și marți la audierile din comisiile de specialitate. Votul de învestitură este programat marți, 20 octombrie, de la ora 14:00, când plenul reunit al Parlamentului va decide dacă acordă sprijinul necesar noului Cabinet.

Echipa propusă de Niculescu include reprezentanți ai PSD și specialiști fără afiliere politică. Pentru a prelua guvernarea, aceasta trebuie să obțină majoritatea parlamentară necesară.

Mesajul transmis miniștrilor vine după ce Ilie Bolojan le-a cerut liberalilor să susțină învestirea noului Guvern, fără ca PNL să intre la guvernare alături de PSD.

În discuțiile cu grupurile parlamentare ale partidului, liderul liberal a descris această susținere drept un „armistițiu” politic pentru o perioadă de șase luni. Printre argumentele prezentate s-au numărat instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline, adoptarea rectificării bugetare și pregătirea bugetului pentru anul 2027.

Grupurile parlamentare ale PNL au votat consultativ în favoarea susținerii învestirii. Decizia finală privind poziția partidului îi revine însă conducerii naționale, după cum a explicat purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ionel Bogdan.

Președintele Nicușor Dan a vorbit, la rândul său, despre posibilitatea formării unui nou Executiv la începutul săptămânii viitoare. Declarația a venit după întâlnirea pe care a avut-o miercuri seară, la Bruxelles, cu Ilie Bolojan.

Șeful statului și-a exprimat încrederea că noul Guvern va putea fi instalat începând de marți, bazându-se pe înțelegerile dintre premierul desemnat și partidele care ar urma să îi asigure sprijinul parlamentar.

Mulțumirile adresate de Bolojan miniștrilor la ședința de vineri se înscriu astfel în perspectiva unei posibile predări a mandatului. Până la învestirea noului Cabinet, actualul Executiv își continuă activitatea în regim interimar.