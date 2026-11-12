Republica Moldova. Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, Veronica Dragalin, obține o decizie favorabilă la Curtea Constituțională. Judecătorii au declarat neconstituțională prevederea legală în baza căreia demisia depusă după expirarea unui anumit termen era echivalată automat cu nepromovarea evaluării externe.

Hotărârea a fost pronunțată pe 12 noiembrie și este definitivă. Aceasta nu poate fi contestată și intră în vigoare la data adoptării. Curtea Constituțională a admis parțial sesizarea depusă de avocatul Vladimir Grosu, în interesele Veronicăi Dragalin.

Prevederea stabilea că demisia depusă după expirarea termenului legal, indiferent de motivul invocat, este considerată echivalentă cu nepromovarea evaluării. În schimb, Curtea a declarat inadmisibilă excepția de neconstituționalitate referitoare la alte articole din aceeași lege. Hotărârea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit legii, persoanele incluse în procedura de evaluare externă puteau demisiona fără să fie considerate automat nepromovate doar dacă depuneau cererea în cel mult 20 de zile de la notificare. Dacă termenul era depășit, demisia era echivalată cu nepromovarea vettingului, indiferent de motivele invocate. În această situație, nu mai era necesară o evaluare de fond a integrității etice și financiare pentru emiterea raportului de nepromovare.

Consecințele erau importante. Persoanele declarate nepromovate riscau interdicția de a ocupa anumite funcții publice pentru o perioadă cuprinsă între cinci și șapte ani. De asemenea, acestea pierdeau dreptul la pensie specială și la indemnizațiile prevăzute de lege.

În cazul Veronicăi Dragalin, aplicarea acestei reguli a dus la constatarea nepromovării evaluării și la interdicția de a ocupa funcția de procuror sau alte funcții de demnitate publică timp de cinci ani.

Avocatul Vladimir Grosu a susținut că echivalarea automată a demisiei cu nepromovarea evaluării produce consecințe nejustificate. În opinia sa, legea aplică aceleași restricții persoanelor care aleg să plece din funcție și celor care nu trec verificările privind integritatea etică și financiară.

„Comisia spune că tu nu ești demn. Nepromovarea evaluării nu este sinonimă cu neînvingerea într-un concurs. Nepromovarea înseamnă că nu corespunzi criteriilor de integritate etică și financiară. Aceasta este însoțită de restricții și limitări. Dacă ar fi vorba pur și simplu de faptul că nu ai promovat concursul, cu aceasta s-ar putea încheia. Însă ea aduce consecințe: ți se aplică interdicții de a ocupa un șir de funcții publice, inclusiv de a exercita activitatea de avocat”, a declarat Vladimir Grosu.

O altă poziție a fost exprimată de judecătorul Curții Supreme de Justiție, Vlad Gribincea. Acesta a afirmat că procurorii care demisionează în timpul procedurii de evaluare își asumă riscul nepromovării. Totuși, în opinia sa, persoana ar trebui să poată solicita continuarea verificărilor pentru a evita consecințele unei nepromovări automate.

„Este foarte greu de stabilit care sunt scopurile persoanei, mai ales când evaluarea este la o etapă avansată și când deja se conturează o anumită certitudine cu privire la soluția din cadrul evaluării. Totuși, dacă ea dorește să evite consecințele nepromovării, ar trebui să aibă dreptul să ceară Comisiei continuarea procedurii de evaluare”, a spus Vlad Gribincea la ședința Curții Supreme de Justiție.

Veronica Dragalin a fost inclusă în procedura de evaluare externă în mai 2024, în calitate de șefă a Procuraturii Anticorupție. În februarie 2025, aceasta și-a anunțat demisia, în contextul controverselor legate de reorganizarea procuraturilor specializate.

Pe 12 iunie 2025, Completul B al Comisiei de evaluare a procurorilor a stabilit că demisia depusă după expirarea termenului legal echivalează cu nepromovarea vettingului. Comisia a precizat însă că nu a făcut o verificare de fond a integrității etice și financiare a Veronicăi Dragalin, deoarece procedura nu a fost finalizată.

În iulie 2025, Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat raportul Comisiei și a constatat nepromovarea evaluării. Decizia a fost susținută de cinci dintre cei opt membri ai CSP. Tot atunci, fostei șefe a Procuraturii Anticorupție i-a fost aplicată interdicția de a ocupa funcția de procuror sau alte funcții de demnitate publică timp de cinci ani.

În prezent, la Curtea Supremă de Justiție se află pe rol un dosar în care Veronica Dragalin contestă decizia privind nepromovarea evaluării externe. Hotărârea Curții Constituționale intervine în contextul acestui litigiu.

Veronica Dragalin a fost numită șefă a Procuraturii Anticorupție la 1 august 2022, pentru un mandat de cinci ani. Ea a câștigat concursul organizat de Consiliul Superior al Procurorilor. Pe 19 februarie 2025, și-a anunțat demisia, pe fondul unor disensiuni cu reprezentanții conducerii Republicii Moldova și în semn de protest față de inițiativa majorității parlamentare privind reorganizarea procuraturilor specializate.

Proiectul prevedea lichidarea Procuraturii Anticorupție și a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Cele două instituții urmau să fie comasate într-o structură nouă, denumită Procuratura Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO). Dragalin a criticat inițiativa și a susținut că aceasta reprezintă un atac asupra independenței justiției. Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție a avertizat că reorganizarea ar putea afecta investigarea dosarelor de corupție la nivel înalt. Mandatul său la conducerea instituției a încetat oficial pe 4 martie 2025.