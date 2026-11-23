Indemnizația pentru creșterea copilului acordată persoanelor care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală trebuie calculată fără aplicarea deducerii forfetare de 40%. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit că din veniturile realizate se scad doar impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, după caz.

Decizia a fost luată luni, de completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, în urma unei sesizări formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași.

Instanța supremă a stabilit următoarea interpretare a legislației:

„În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) teza I şi art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului se scad impozitul pe venit şi, după caz, contribuţiile sociale obligatorii datorate potrivit legii, fără ca deducerea forfetară de 40% utilizată, potrivit art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, la determinarea venitului net fiscal să fie aplicată şi la determinarea bazei indemnizaţiei”, a decis, luni, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Potrivit explicațiilor oferite de instanța supremă, venitul luat în calcul pentru stabilirea indemnizației nu trebuie diminuat cu deducerea forfetară prevăzută de Codul fiscal.

„Prin decizia de astăzi Înalta Curte a statuat că pentru stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venitul relevant se determină fără diminuarea acestuia cu cota forfetară de 40% utilizată de Codul fiscal, fiind scăzute numai impozitul pe venit şi, după caz, contribuţiile sociale, în conformitate cu art. 3 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 111/2010. Astfel la stabilirea dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului se efectuează la baza integrală a veniturilor realizate fără reducerea acesteia cu 40% cota forfetară din venitul total”, precizesză Înalta Curte, subliniind că această cotă de 40% este utilizată doar la calcularea impozitului pe venit.

Hotărârea a fost pronunțată după ce Curtea de Apel Iași a solicitat clarificări privind modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la calcularea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.

După redactarea considerentelor și semnarea deciziei, aceasta va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.