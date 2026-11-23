Nicolae Stanciu (33 de ani) revine în fotbalul românesc după o pauză de zece ani. Căpitanul echipei naționale a României a ajuns la o înțelegere cu Universitatea Cluj și va evolua în Superliga, unde a ales să poarte tricoul cu numărul 21.

Mutarea reprezintă una dintre cele mai importante reveniri pe prima scenă a fotbalului intern din ultimii ani, aducând la Cluj un mijlocaș cu o vastă experiență internațională și un rol central în vestiarul primei reprezentative.

La scurt timp după oficializarea transferului, fotbalistul a transmis un mesaj direct către noii săi suporteri, subliniind latura emoțională a deciziei sale.

"Am ales cu sufletul, voi juca cu inima. Haide, U!", a fost mesajul scurt pe care l-a transmis Nicolae Stanciu.

Ajuns la vârsta de 33 de ani, mijlocașul va evolua din nou în campionatul României după o absență de un deceniu. Înainte de plecarea peste hotare, el a mai îmbrăcat tricoul unor formații din țară precum Unirea Alba Iulia, FC Vaslui și FCSB.

Din 2016 și până în prezent, cariera sa s-a desfășurat în mai multe campionate externe. El a trecut prin Belgia, pe la Anderlecht, a jucat în Cehia la Sparta Praga, Al-Ahli (Arabia Saudită), Slavia Praga (Cehia), Wuhan Three Towns (China), Damac (Arabia Saudită), Genoa (Italia) și Dalian Yingbo (China).

Pe lângă parcursul la nivel de club, Nicolae Stanciu adună deja 90 de selecții în tricoul echipei naționale a României, fiind unul dintre cei mai experimentați jucători ai generației actuale.

În ceea ce privește remunerația de la noua sa echipă, mijlocașul va încasa un salariu lunar de 25.000 de euro și un bonus de 100.000 de euro pe sezon, potrivit informațiilor publicate de gsp.ro.