Emisiunea „Dansez pentru tine”, unul dintre cele mai cunoscute și iubite formate din istoria Pro TV, ar urma să revină pe micile ecrane după o pauză de 14 ani.

Proiectul se află deja în etapa de pregătire, iar echipa a început procesul de selecție a viitorilor concurenți.

Show-ul ar putea fi difuzat în prima parte a anului 2027, iar una dintre particularitățile noii ediții ar fi transmiterea exclusiv în direct, după modelul sezoanelor anterioare. Deocamdată, postul nu a prezentat oficial toate detaliile privind relansarea emisiunii.

Primele indicii despre revenirea producției au apărut în mediul online, unde au fost create pagini oficiale dedicate proiectului.

Contul de Instagram asociat emisiunii urmărește inclusiv conturile oficiale ale Pro TV și ale platformei Voyo, ceea ce a alimentat speculațiile privind pregătirea unui nou sezon.

În privința prezentatorilor, conducerea postului ar lua în calcul revenirea formulei care a consacrat emisiunea: Iulia Vântur și Ștefan Bănică. Informația nu reprezintă, deocamdată, o confirmare oficială a distribuției pentru noua ediție.

Producția ar urma să fie coordonată de Mihaela Nuțu, care are experiență în realizarea emisiunilor de televiziune și este implicată în prezent în proiectul „Vocea României”.

În ultimele săptămâni, au apărut și speculații legate de o posibilă revenire a show-ului după ce prezentatoarea Roxana Hulpe a fost văzută participând la antrenamente de dans sportiv alături de campionii mondiali Rareș Cojoc și Andreea Matei.

Lansarea unei noi ediții ar readuce în grila Pro TV un format care a avut un loc important în divertismentul televizat din România. Data exactă a premierei, lista concurenților și componența finală a echipei de prezentare urmează să fie clarificate prin anunțuri oficiale.

Emisiunea a fost considerată destul de solicitantă de participanți. S-a scris despre concurenţi că iau suplimente pentru a rezista şi că au renunţat să-şi mai numere vânătăile, iar unii au ajuns şi la spital.