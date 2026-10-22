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„Dansez pentru tine” revine la Pro TV după 14 ani. Cine va prezenta emisiunea

„Dansez pentru tine” revine la Pro TV după 14 ani. Cine va prezenta emisiunea
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Din cuprinsul articolului

Emisiunea „Dansez pentru tine”, unul dintre cele mai cunoscute și iubite formate din istoria Pro TV, ar urma să revină pe micile ecrane după o pauză de 14 ani.

Când se va vedea din nou „Dansez pentru tine” la Pro TV

Proiectul se află deja în etapa de pregătire, iar echipa a început procesul de selecție a viitorilor concurenți.

Show-ul ar putea fi difuzat în prima parte a anului 2027, iar una dintre particularitățile noii ediții ar fi transmiterea exclusiv în direct, după modelul sezoanelor anterioare. Deocamdată, postul nu a prezentat oficial toate detaliile privind relansarea emisiunii.

Primele indicii despre revenirea producției au apărut în mediul online, unde au fost create pagini oficiale dedicate proiectului.

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Contul de Instagram asociat emisiunii urmărește inclusiv conturile oficiale ale Pro TV și ale platformei Voyo, ceea ce a alimentat speculațiile privind pregătirea unui nou sezon.

Cine va prezenta emisiunea

În privința prezentatorilor, conducerea postului ar lua în calcul revenirea formulei care a consacrat emisiunea: Iulia Vântur și Ștefan Bănică. Informația nu reprezintă, deocamdată, o confirmare oficială a distribuției pentru noua ediție.

Iulia Vântur. Sursa foto: Instagram

Iulia Vântur. Sursa foto: Instagram

Producția ar urma să fie coordonată de Mihaela Nuțu, care are experiență în realizarea emisiunilor de televiziune și este implicată în prezent în proiectul „Vocea României”.

„Dansez pentru tine”, o emisiune foarte solicitatntă

În ultimele săptămâni, au apărut și speculații legate de o posibilă revenire a show-ului după ce prezentatoarea Roxana Hulpe a fost văzută participând la antrenamente de dans sportiv alături de campionii mondiali Rareș Cojoc și Andreea Matei.

Lansarea unei noi ediții ar readuce în grila Pro TV un format care a avut un loc important în divertismentul televizat din România. Data exactă a premierei, lista concurenților și componența finală a echipei de prezentare urmează să fie clarificate prin anunțuri oficiale.

Emisiunea a fost considerată destul de solicitantă de participanți. S-a scris despre concurenţi că iau suplimente pentru a rezista şi că au renunţat să-şi mai numere vânătăile, iar unii au ajuns şi la spital.

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