Republica Moldova. Amenințarea rusă și siguranța Republicii Moldova sunt principalele motive pentru care Maia Sandu ar vota în favoarea unirii cu România. Asta dacă ar fi organizat un referendum pe această temă. Președinta spune că, în actualul context geopolitic, statele mici trebuie să ia în calcul inclusiv soluții care, în alte circumstanțe, ar putea părea neobișnuite. Șefa statului recunoaște însă că reunificarea nu are, în prezent, suficient sprijin în rândul populației. În schimb, aderarea la Uniunea Europeană este susținută de o majoritate a cetățenilor.

Într-un interviu acordat publicației maghiare Válasz Online, Maia Sandu a explicat că poziția sa privind unirea cu România este legată de riscurile de securitate cu care se confruntă Republica Moldova. Președinta a făcut referire la posibilitatea extinderii agresiunii rus. De asemenea și la pericolul pe care l-ar reprezenta apropierea armatei ruse de granițele țării noastre.

„Vreau ca țara mea să fie în siguranță. Vreau ca țara mea să fie liberă. Imaginați-vă că Rusia se apropie de granițele voastre. Trebuie să căutați soluții. Asta chiar dacă acestea vi se pot părea ciudate”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a precizat însă că reunificarea cu România nu beneficiază, deocamdată, de o susținere suficientă în societate. În aceste condiții, autoritățile își concentrează eforturile asupra integrării europene.Asta fiind un obiectiv pentru care există o majoritate favorabilă.

„În prezent, nu avem suficient sprijin popular pentru această soluție. Avem însă o majoritate care susține integrarea europeană și de aceea urmăm această cale cu atâta determinare”, a explicat președinta.

Întrebată despre implicațiile unei eventuale uniri asupra suveranității Republicii Moldova, Maia Sandu a făcut o distincție între pierderea statutului de stat independent și libertățile cetățenilor. Președinta consideră că o eventuală reunificare ar schimba statutul de suveranitate al Republicii Moldova. Însă nu ar pune în pericol democrația și libertățile oamenilor. Ea a invocat faptul că România este un stat democratic, spre deosebire de Rusia.

„În ceea ce privește suveranitatea, aceasta este o altă discuție, dar România este o țară democratică. Asta spre deosebire de Rusia. Cetățenii din România sunt liberi, ceea ce nu se poate spune despre Rusia”, a afirmat Maia Sandu.

Președinta a avertizat și asupra consecințelor pe care le-ar fi avut pentru Republica Moldova o eventuală victorie militară a Rusiei în sudul Ucrainei.

În opinia sa, dacă armata rusă ar fi ajuns la granițele Republicii Moldova, riscurile pentru securitatea țării ar fi crescut considerabil. Maia Sandu consideră că ambițiile Moscovei nu se limitează la teritoriile ucrainene.

„Este clar că imperialismul Rusiei nu se oprește în Ucraina. Prin urmare, dacă ar fi ajuns la granițele noastre sau la granițele altor țări, ar fi încercat să avanseze mai departe”, a declarat șefa statului.

În acest context, Maia Sandu a prezentat integrarea europeană nu doar ca pe un proiect de dezvoltare economică și modernizare, ci și ca pe o garanție pentru păstrarea democrației și securității Republicii Moldova.

„Vreau să văd Republica Moldova în Uniunea Europeană, cu atât mai mult cu cât următorul deceniu va fi plin de incertitudini, iar lumea va deveni și mai complicată și poate chiar mai periculoasă pentru țările mici precum Moldova. Pentru noi, integrarea europeană este strategia de supraviețuire pentru a rămâne o țară democratică și pentru a face parte dintr-o familie în care vom fi și mai în siguranță, nu doar mai dezvoltați și mai modernizați”, a declarat Maia Sandu.

Nu este prima dată când Maia Sandu vorbește despre posibilitatea reunificării Republicii Moldova cu România. În ianuarie 2026, într-un interviu acordat podcastului britanic „The Rest Is Politics”, președinta a afirmat că ar vota pentru unire într-un eventual referendum.

Șefa statului și-a motivat atunci poziția prin dificultățile tot mai mari cu care se confruntă statele mici în încercarea de a-și proteja democrația și suveranitatea în fața amenințărilor externe.

Potrivit Barometrului Opiniei Publice din septembrie 2025, aproximativ 33% dintre respondenți ar fi votat pentru unirea cu România. Asta în timp ce 45,7% s-ar fi pronunțat împotrivă.