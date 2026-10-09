Republica Moldova. Unirea cu România revine în discuție pe fondul amenințărilor tot mai mari la adresa securității Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu afirmă că unirea ar putea oferi țării mai multă siguranță, însă recunoaște că, în prezent, nu există o majoritate a cetățenilor care să susțină această idee. Șefa statului a abordat subiectul în cadrul „Moldova Security Forum”, subliniind că integrarea europeană rămâne obiectivul pentru care autoritățile lucrează în prezent.

Maia Sandu a explicat că ideea reunirii cu România este discutată încă de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Potrivit președintei, motivele diferă de la o persoană la alta și țin de identitate, economie sau securitate.

„Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță împreună cu România. Iar această discuție a început din prima zi a independenței Republicii Moldova. Cei care știu istoria noastră, cei care știu ce s-a întâmplat în contextul pactului Ribbentrop-Molotov și așa mai departe, toate persoanele înțeleg de ce această discuție are loc. O parte destul de mare a societății susține această idee din mai multe motive. Unii din motive de identitate, unii din motive care au de-a face cu economia, cu securitatea. Dar aceste discuții s-au tot realizat, tot au avut loc pe această durată a independenței Republicii Moldova. Iar acum că amenințările pentru securitate iau tot mai mare amploare, tot mai multă lume discută despre asta”, a declarat Sandu.

Președinta a precizat însă că, în acest moment, nu există o majoritate în Republica Moldova care să voteze pentru unire, potrivit sondajelor. În schimb, există o majoritate care susține integrarea europeană.

„Dar există o majoritate pentru integrare europeană. Și noi credem că, deși Uniunea Europeană nu este o uniune de apărare, oricum ar contribui la un mai mare grad de securitate al Republicii Moldova”, a afirmat Maia Sandu.

La începutul acestui an, șefa statului a declarat că ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România dacă ar fi organizat un referendum pe această temă. Afirmația a fost făcută într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, în cadrul unui podcast din Marea Britanie.

„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România. Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România. Însă există o majoritate care sprijină aderarea la UE și noi acționăm în sensul acesta. Este un obiectiv mult mai realist și ne ajută să ne protejăm suveranitatea”, a explicat Maia Sandu.

Declarația a readus în atenția publică diferența dintre opțiunea personală exprimată de președintă și direcția politică urmărită în prezent de autorități, care vizează aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

În luna mai a acestui an, Maia Sandu a afirmat că, dacă parcursul european al Republicii Moldova se va împotmoli, autoritățile vor lua în considerare și alte opțiuni, inclusiv unirea cu România. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului Deutsche Welle.

„Ne putem alătura României în UE și credem că, și nu e doar vorba despre ce credem, dar și avem mai mulți oameni care susțin integrarea europeană a R. Moldova, în prezent. Avem și oameni care susțin Unirea cu România. Acum, muncim din greu ca R. Moldova să facă parte din UE și sperăm că acest scenariu va funcționa. Dacă nu va funcționa, dintr-un motiv sau altul, sigur că vom lua în considerare alte opțiuni”, a declarat Maia Sandu.

Astfel, președinta a reiterat că integrarea europeană este obiectivul urmărit în prezent, fără a exclude posibilitatea examinării altor scenarii în cazul în care acest parcurs nu va avea rezultatul dorit.

În cadrul discuțiilor despre relația dintre cele două state, Maia Sandu a evidențiat sprijinul oferit de București Republicii Moldova și proiectele comune din domeniul energiei. Președinta a amintit și legăturile comerciale puternice dintre cele două țări.

România este principala destinație pentru mărfurile exportate de Republica Moldova și principalul său partener economic, potrivit declarațiilor șefei statului. În aceste condiții, evoluțiile economice și politice din România au efecte directe și asupra Republicii Moldova.

Relația dintre cele două state are și o componentă istorică și identitară puternică. Subiectul unirii revine periodic în dezbaterea publică de pe ambele maluri ale Prutului.

Maia Sandu deține, pe lângă cetățenia Republicii Moldova, și cetățenia română.