Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări și informări de vreme rea, valabile până miercuri, 4 noiembrie. Nouă județe și municipiul București sunt vizate de fenomene meteorologice precum ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, în timp ce la munte sunt așteptate ninsori și depunerea unui strat consistent de zăpadă.

Potrivit meteorologilor, în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, cantitățile de precipitații vor ajunge, în general, la 30-50 de litri pe metru pătrat. La altitudini de peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.

Stratul de zăpadă nou depus va avea grosimi cuprinse între 10 și 30 de centimetri. Pe crestele montane, vântul va sufla cu putere, iar rafalele vor atinge 60-80 km/h, viscolind ninsoarea.

Prima atenționare Cod galben emisă de ANM vizează intensificări ale vântului și este valabilă de luni, 2 noiembrie, ora 8:00, până marți, 3 noiembrie, ora 10:00.

Sunt vizate cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei. În aceste regiuni, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 50-70 km/h.

De asemenea, meteorologii anunță că intensificări ale vântului vor fi resimțite temporar în regiunile sudice și sud-estice, iar miercuri, 4 noiembrie, și în cele estice. Vitezele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h.

O altă atenționare Cod galben, emisă pentru precipitații însemnate cantitativ, intră în vigoare luni, 2 noiembrie, la ora 10:00, și expiră marți, 3 noiembrie, la aceeași oră.

Avertizarea meteorologică vizează județele Călărași, Ialomița și Constanța. În aceste zone sunt prognozate ploi care vor acumula 25-35 l/mp, iar izolat cantitățile de apă pot depăși 40 l/mp.

Capitala se află, de asemenea, sub informare meteorologică de ploi și intensificări ale vântului, valabilă până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00.

Luni, 2 noiembrie, vremea va fi rece, cu cer predominant noros și precipitații. Până marți dimineață, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp. Vântul va avea rafale de 50-60 km/h, iar temperaturile maxime vor fi de 9-10 grade Celsius. Minimele se vor situa între 6 și 7 grade.

Marți, 3 noiembrie, ploile vor continua, iar vremea se va menține închisă. Sunt estimate noi cantități de precipitații de 15-20 l/mp. Vântul va sufla cu rafale de până la 50-60 km/h. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 10 grade, iar minima va fi de 6-7 grade Celsius.

Miercuri, 4 noiembrie, până la ora 20:00, cerul va rămâne noros, iar ploile vor fi slabe și temporare. Cantitățile de apă estimate sunt de 1-4 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 11 grade Celsius.

Informarea generală emisă de ANM rămâne în vigoare până miercuri, 4 noiembrie, ora 20:00. Aceasta vizează precipitații moderate cantitativ, ninsori la altitudini mari și intensificări ale vântului.

Cele mai importante cantități de apă sunt prognozate în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde precipitațiile pot ajunge la 30-50 l/mp. La munte, în special în Carpații Meridionali, ninsoarea va determina formarea unui strat nou de zăpadă, iar vântul puternic va viscoli zăpada pe creste.