Răzvan Lazăr a lansat un atac la adresa USR, printr-o postare pe Facebook în care critică atenția acordată controverselor din jurul PSD, în timp ce, în opinia sa, o serie de subiecte care îi vizează pe reprezentanții Uniunii Salvați România sunt trecute cu vederea. Acesta aduce în discuție proprietăți imobiliare, achiziții costisitoare, fonduri europene și presupuse afaceri de milioane de euro.

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, Răzvan Lazăr îi nominalizează, printre alții, pe Dominic Fritz, Vlad Botoș și Dragoș Pîslaru. Postarea conține mai multe acuzații și insinuări care nu sunt însoțite de documente justificative, astfel că afirmațiile trebuie tratate drept opiniile și susținerile autorului, nu drept fapte demonstrate.

Pornind de la controversa privind haina de blanăpurtată de partenera lui Marcel Ciolacu, evaluată la 500 de euro, Răzvan Lazăr critică ceea ce consideră a fi o atenție selectivă acordată averilor politicienilor. Acesta face referire la proprietăți atribuite lui Dominic Fritz și Vlad Botoș, punând sub semnul întrebării momentul achiziționării lor.

„Mamă, bine dracu că ne certăm pe o blană pesedistă de 500 de euro și nu ne întrebăm niciodată de….

casa useristă de aproape juma de milion de euro a lui Fritz, achiziționată subit după nici juma de mandat

casa useristă de vacanță a lui Fritz

casa useristă a lui Botoș din Mallorca, scoasă la vânzare pe vreo două milioane de euro, și aia achiziționată subit. Din salariul de europarlamentar, desigur🥹

ceasul userist Cartier.”

Autorul continuă cu referiri la procesul de obținere a cetățeniei române de către Dominic Fritz. În acest context, lansează și o insinuare privind presupuse legături cu structuri politice din China, fără să prezinte dovezi în sprijinul afirmației.

„Bine naiba că nu abordăm motivul pentru care Fritz nu reușea o bună perioadă de timp să își ia cetățenia. Nici o legătură cu nomenclatura de vârf din PCC. absolut niciuna pentru că sunt niște proeuropeni convinși, ofcors”

Într-o altă parte a postării, Răzvan Lazăr își îndreaptă criticile către subiecte economice și proiecte asociate USR. Acesta face referire la programul european SAFE, dar și la inițiativa „Noi Construim”, în legătură cu care sugerează existența unor neconcordanțe financiare de aproximativ 15 milioane de euro.

„Bine dracu că nu mai discutăm de bufurile useriste date cu SAFE.”

Ulterior, autorul revine asupra presupuselor probleme financiare, folosind un ton ironic pentru a critica lipsa unor discuții publice pe această temă.

„Bine dracu că nu mai discutăm de “#noiconstruim….ceva, dar nu ne dau niște milioane de euro în contabilitate, vreo 15 dăcât”

Un alt politician menționat este Dragoș Pîslaru. Răzvan Lazăr face referire la deplasările acestuia la Bruxelles și sugerează existența unor interese financiare legate de firme care beneficiază de fonduri europene.

„Bine naiba că nu ne mai uităm și la zborurile lui Pîslaru la Bruxelles. Aș mai zice și de firmele alea de rup pe fonduri “pentru o sumă modică” #winkwink, salut Cristina 🥹”

Spre finalul mesajului, Răzvan Lazăr face aluzii la presupuse afaceri în care ar fi implicate persoane apropiate altor reprezentanți ai USR. Printre acestea se numără și soția unui politician pe care autorul îl numește „Moșty”.

„Bine dracu că nu ne uităm și la combinațiile nevestei lui Moșty, că aia ne mai lipsește acum.”

În același registru ironic, acesta continuă cu o referire la sume de ordinul milioanelor, fără să ofere detalii care să permită identificarea unor tranzacții sau verificarea acuzațiilor.

„Bine naiba că nu renunțăm să fim MagicCa…ăsta…magici am vrut să zic, că nu toți suntem Vladuți și mojmondim vreo câteva milioane bune.”

Răzvan Lazăr își încheie postarea cu o remarcă prin care sugerează că lista subiectelor insuficient discutate în spațiul public ar fi mult mai lungă.

„În fine, e bine ca avem atâtea subiecte de care nu vorbim….ne-ar fi ocupat tot timpul”