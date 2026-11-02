Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz

Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, a confirmat că nunta cu Sorina Docuz, programată pentru sfârșitul lunii noiembrie 2026, a fost anulată. Declarația fostului premier vine după controversele provocate de ținutele de lux afișate la botezul copilului lui Alfred Simonis, eveniment la care cei doi au participat împreună.

Marcel Ciolacu și Sorina Docuz au renunțat la planurile de căsătorie. Fostul premier, în vârstă de 58 de ani, a confirmat pentru G4Media anularea nunții care urma să aibă loc la sfârșitul lunii noiembrie.

„Rămânem în probe o perioadă”, a declarat fostul premier Marcel Ciolacu, pentru sursa citată.

Decizia a devenit publică după criticile apărute în urma botezului copilului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. La petrecerea organizată în weekend au participat mai mulți reprezentanți ai conducerii PSD, inclusiv Marcel Ciolacu, însoțit de Sorina Docuz, în vârstă de 35 de ani.

Evenimentul organizat de Alfred Simonis a provocat reacții în spațiul public, în special din cauza vestimentației scumpe purtate de partenerele unor politicieni PSD.

Criticile au venit inclusiv din partea reprezentanților opoziției, iar președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a fost nașul copilului, a abordat subiectul luni, în cadrul unei conferințe de presă.

Una dintre ținutele care au atras atenția a fost cea purtată de Sorina Docuz. Partenera lui Marcel Ciolacu a apărut într-o haină de blană despre care s-a afirmat în mediul online că ar fi confecționată din șinșilă și că ar costa peste 15.000 de euro.

Marcel Ciolacu a respins aceste informații într-o declarație pentru Libertatea. Fostul premier a spus că blana nu este din șinșilă și că articolul vestimentar a fost cumpărat dintr-un bazar din Istanbul, pentru suma de 500 de euro.

Sorina Docuz a fost căsătorită cu Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei. Cei doi s-au căsătorit în 2014 și au împreună un băiat, însă mariajul s-a încheiat în toamna anului 2016. Ulterior, Sorina Docuz a avut o căsnicie de scurtă durată cu omul de afaceri Mădălin Stan, alături de care are o fiică.

Numele acesteia a apărut în mai multe investigații de presă privind legăturile cu Marcel Ciolacu și evoluția afacerilor sale din ultimii ani.

Sursa citată a relatat că Sorina Docuz l-a însoțit pe fostul premier în călătorii efectuate cu un avion privat închiriat de compania Nordis.

O altă investigație publicată de aceeași sursă a arătat că Marcel Ciolacu și Sorina Docuz au locuit într-un penthouse de lux, cu o suprafață de peste 350 de metri pătrați, situat în zona Herăstrău din București. Proprietatea era deținută prin intermediul unor firme cu legături în Buzău și al unei companii offshore din Statele Unite.

Relația dintre fostul premier și Sorina Docuz a fost discutată public și în timpul mandatului său la conducerea Guvernului. În toamna anului 2024, invitat la emisiunea HotSpot de la HotNews, Marcel Ciolacu a fost întrebat direct despre natura legăturii dintre cei doi.

„Nu am o relație intimă cu Sorina Docuz”. Fostul premier a continuat atunci cu o altă declarație: „Există vreo poză cu mine, cu ea? Dacă cineva îmi arată dovada, intrăm în altă zonă”.

În prezent, Marcel Ciolacu a confirmat că nunta programată pentru finalul lunii noiembrie nu va mai avea loc, fără să ofere alte explicații privind motivele deciziei.