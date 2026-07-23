Premierul interimar Ilie Bolojan a avut joi prima reacție după imaginile în care fostul premier Marcel Ciolacu apare la aceeași masă cu Ionel Arsene, fostul lider PSD Neamț condamnat definitiv și dat în urmărire generală. Întrebat cum privește această situație, Bolojan a transmis un mesaj scurt.

„Mă duceți într-o zonă din asta în care n-aș vrea să mă duc. Dar vă pot spune că, așa în general, ești ceea ce faci, nu ceea ce zici”, a declarat Ilie Bolojan.

Declarația vine la o zi după publicarea unor fotografii realizate în Italia, în care Marcel Ciolacu și Ionel Arsene apar împreună la Villa Cortine Palace, un hotel de pe malul Lacului Garda.

Subiectul a fost comentat și de președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a afirmat că fiecare este responsabil pentru propriile acțiuni și că Marcel Ciolacu ar trebui să ofere explicații publice.

„Fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine”, a declarat liderul PSD, adăugând că îl îndeamnă să facă acest lucru.