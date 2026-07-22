După ce în spațiul public au circulat mai multe fotografii în care Marcel Ciolacu apare la aceeași masă cu fostul lider PSD Neamț, Ionel Arsene, condamnat definitiv, într-o locație din Italia, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că fiecare trebuie să răspundă pentru faptele sale și l-a îndemnat pe Marcel Ciolacu să clarifice situația.

Întrebat despre imaginile apărute în presă, în care Marcel Ciolacu apare alături de Ionel Arsene la o vilă de lux din Italia, liderul PSD a afirmat că nu dorește să comenteze situația și că explicațiile trebuie oferite de persoana vizată.

„Marcel Ciolacu am văzut că v-a răspuns şi va răspunde, sunt convins, la toate întrebările, n-am ce să comentez”, a spus Grindeanu.

Ulterior, acesta a reiterat că fiecare este responsabil pentru alegerile făcute și l-a încurajat pe Marcel Ciolacu să răspundă întrebărilor.

„Eu, legat de ceea ce face fiecare dintre noi, fiecare răspunde de ceea ce face. Dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine, şi l-aş îndemna să o facă. Noi răspundem fiecare de ceea ce facem”, a continuat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a menționat că nu a discutat cu Marcel Ciolacu despre întâlnirea din Italia.

Cei doi ar fi petrecut câteva zile împreună la Villa Cortine Palace, un hotel de lux situat pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei, potrivit Hotnews.

Întrebat despre întâlnirea cu Ionel Arsene, Marcel Ciolacu a refuzat să ofere explicații.

„Am o rugăminte: ce fac eu personal nu priveşte pe nimeni”, a spus el.

Fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, în vârstă de 53 de ani, locuiește de aproape trei ani în Italia, după ce a părăsit România în urma condamnării definitive la 6 ani și 8 luni de închisoare.