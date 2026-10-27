Președintele USR, Dominic Fritz, a ironizat teoria potrivit căreia ar fi un agent al statului german trimis în România pentru a servi interesele Berlinului. Invitat marți seară la TVR 1, el a declarat că un asemenea scenariu ar fi presupus, în opinia sa, o identitate de acoperire mai puțin ușor de remarcat.

„Pe mine mă amuză foarte mult această teorie, pentru că eu nu mă pricep la chestii din astea de spionaj şi aşa. Dar presupun, dacă eu sunt cineva care am un plan malefic pe 20 de ani, să plantez un spion în sistemul politic al României, probabil nu l-aş numi nici Fritz, nu i-aş da un CV lucrând la un fost preşedinte, adică nu ştiu, nu l-aş căsători fix cu o chinezoaică. Adică cred că ar exista variante de a-mi da un CV de acoperire mult mai puţin contondent”, a declarat liderul USR.

Dominic Fritz a respins ideea că ar fi venit în România în cadrul unei misiuni și a povestit că, după ce s-a stabilit la Timișoara, la vârsta de 19 ani, a stat departe de politica românească.

„Eu când am venit la Timişoara la 19 ani şi am învăţat română (…) am stat departe de politica românească. Mi s-a părut de neînţeles, foarte haotic, foarte, nu ştiu, pe scenă se joacă altceva decât în spatele culiselor. N-am înţeles niciodată partidele şi-au schimbat numele tot timpul, foarte agresiv, foarte vulgar, mi s-a părut”, a spus acesta.

Liderul USR a explicat că protestele din 2017 împotriva Guvernului condus de Sorin Grindeanu au reprezentat momentul în care a început să ia în calcul implicarea în politica românească.

Fritz a povestit că a vorbit în fața mulțimii adunate la Timișoara și le-a transmis prietenilor săi să rămână în țară și să lupte pentru schimbare prin alegeri. Ulterior, în drum spre Berlin, unde locuia și avea un loc de muncă, a ajuns la concluzia că ar trebui să se implice el însuși.

„Şi am spus la toţi prietenii mei din România, nu plecaţi din această ţară, luptaţi, câştigaţi alegeri. Şi după aia m-am dus acasă la Berlin. Şi pe drum m-am simţit un pic ipocrit, că cine sunt eu să le spun să rămână în România, să nu plece şi eu am o viaţă bună şi un job bine plătit la Berlin. Şi atunci am decis să mă implic”, a relatat Dominic Fritz.

Potrivit lui Fritz, decizia de a intra în politică a venit la câteva luni după înființarea USR. El a luat legătura cu membrii filialei din Timișoara și a căutat inițial un candidat pe care să îl susțină la alegerile pentru primărie.

„Am luat legătura cu colegii din Timişoara, din USR. Am căutat pe cineva pe care să-l susţin la primărie şi iată că am ajuns eu candidat. Dar asta… mai mult sunt de vină colegii USR din Timişoara decât serviciile secrete”, a afirmat președintele partidului.

Dominic Fritz este cetățean german și a obținut recent și cetățenia română. El a câștigat primul mandat de primar al Timișoarei în 2020, iar în 2024 a obținut un al doilea mandat.

Ulterior, după intrarea în vigoare a Legii ANI, Fritz și-a pierdut al doilea mandat din cauza unui conflict de interese, măsură pe care o contestă în continuare.