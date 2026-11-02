Prim-ministrul Luca Niculescu a declarat luni că finanțarea prin programul european SAFE oferă României și Republicii Moldova posibilitatea de a-și consolida capacitățile de apărare și de a dezvolta cooperarea militară. Declarația a fost făcută la Palatul Victoria, la ceremonia de semnare a documentelor prin care Ministerul Apărării din Republica Moldova devine partener al României într-un proiect de achiziție comună de platforme de transport auto multifuncționale, pe roți.

La eveniment au participat miniștrii Apărării din cele două țări, Radu Oprea și Anatolie Nosatîi.

Luca Niculescu a precizat că este pentru prima dată când ministerele Apărării din România și Republica Moldova devin partenere într-o achiziție comună derulată prin programul SAFE – Acțiunea pentru securitatea Europei.

Proiectul „Platforme de transport auto multifuncționale, pe roți” este inclus în planul de investiții al României pentru industria de apărare, finanțat prin alocarea destinată țării noastre în cadrul instrumentului european.

„Prin acordul de astăzi, ministerele Apărării din România și din Republica Moldova vor deveni, în premieră, parteneri în cadrul unei achiziții în comun derulate prin programul SAFE. Proiectul «Platforme de transport auto multifuncționale, pe roți» este inclus în planul de investiții al României pentru industria de apărare, finanțat prin alocarea destinată României din instrumentul «Acțiunea pentru securitatea Europei», binecunoscutul SAFE”, a declarat premierul.

Acesta a menționat că cele două state urmăresc să își adapteze capacitățile de apărare la cerințele actuale, să investească în industria de profil și să susțină dezvoltarea bazei industriale și tehnologice europene prin proiecte și achiziții comune.

„Finanțarea oferită de programul SAFE reprezintă pentru noi o mare oportunitate de a ne proteja teritoriul și de a ne proteja cetățenii. Trebuie să lucrăm mult și mai mult pentru aprofundarea cooperării bilaterale în acest domeniu, pentru colaborarea, pentru coordonarea noastră”, a afirmat Luca Niculescu.

Premierul a vorbit și despre discuțiile privind dezvoltarea unor programe comune antidronă, în contextul incursiunilor tot mai frecvente ale aparatelor de zbor fără pilot care încalcă spațiul aerian.

Potrivit lui Niculescu, securitatea cetățenilor și protejarea teritoriului împotriva atacurilor rusești au fost teme abordate în discuțiile cu prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan.

„Discuțiile foarte aplicate întăresc colaborarea noastră în domeniul apărării, iată dovadă acordul pe care-l semnați astăzi, dar și modul în care avansează discuțiile noastre pentru a lucra în comun și la programe antidronă. Sunt programe tot mai necesare, așa cum ne-au dovedit și zilele trecute, când sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale din România au detectat drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național, în zona de nord-est a țării”, a declarat premierul.

Acesta le-a mulțumit militarilor români și tuturor celor implicați în supravegherea și apărarea teritoriului național.

Luca Niculescu a precizat că proiectul are și o componentă economică, întrucât producția, integrarea și testarea finală a platformelor IVECO vor fi realizate în România.

„Acest proiect prevede realizarea producției, integrării, testării finale a platformelor IVECO în România, ceea ce, pe scurt, înseamnă investiții, înseamnă locuri de muncă în țara noastră, ceea ce este, după cum știți, o prioritate a guvernului pe care-l conduc”, a afirmat șeful Executivului.

Premierul a transmis felicitări autorităților centrale și locale implicate în realizarea proiectului.