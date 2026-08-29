Weekendul aduce temperaturi în creștere și perioade cu vreme călduroasă în mai multe zone ale țării. În același timp, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în special în vest, nord-vest și în zonele montane, iar ploile și furtunile vor deveni mai frecvente începând de luni. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile vor fi mai ridicate față de ziua precedentă. Vremea va fi călduroasă în vestul, nord-vestul și, pe alocuri, în centrul țării.

În Banat și Crișana, disconfortul termic poate deveni ridicat pe suprafețe restrânse. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, iar în sud-est vremea va fi mai ales senină în timpul zilei. În vestul și nord-vestul țării, precum și în zona Carpaților Occidentali, vor apărea însă perioade cu nori, ploi și descărcări electrice, în special spre seară.

Fenomenele de instabilitate se vor manifesta mai ales în sud-vest, centru, nord și nord-est. Ploile pot aduce între 2 și 10 litri de apă pe metru pătrat, iar izolat cantitățile pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat. Meteorologii nu exclud nici apariția grindinei în timpul averselor.

Vântul va avea intensitate slabă până la moderată în cea mai mare parte a țării. În sudul Banatului, rafalele pot ajunge temporar la 50-70 km/h.

Astfel de intensificări vor fi de scurtă durată și se vor manifesta pe suprafețe restrânse. În unele zone, vântul mai puternic poate apărea în timpul averselor.

Temperaturile maxime vor varia între 25 de grade în zone precum litoralul, Podișul Moldovei și nord-vestul Munteniei și aproximativ 34 de grade în Câmpia de Vest.

Minimele vor coborî până la 10 grade în estul Transilvaniei, în timp ce în Deltă vor ajunge la 22 de grade. Ceața își poate face apariția pe alocuri, în special dimineața și noaptea.

În Capitală, vremea se menține frumoasă. Cerul va fi predominant senin în timpul zilei, iar noaptea vor apărea temporar înnorări.

Șansele de ploaie vor fi reduse, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 29-30 de grade, în timp ce minima se va situa între 15 și 17 grade.

Vremea se va schimba treptat odată cu începutul săptămânii, când ploile și instabilitatea atmosferică vor reveni în mai multe regiuni ale țării.