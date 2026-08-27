Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi seară, o avertizare nowcasting de cod portocaliu de furtuni pentru mai multe localități din județele Buzău și Prahova. Avertizarea este valabilă joi, 27 august 2026, între orele 19:14 și 20:20. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări puternice ale vântului și grindină.

În județul Buzău, codul portocaliu este valabil pentru localitățile Costești, Săhăteni, Ulmeni, Movila Banului, Amaru și Mihăilești.

În aceste zone sunt așteptate fenomene meteorologice severe într-un interval scurt, motiv pentru care populația este sfătuită să manifeste prudență și să evite deplasările care nu sunt necesare pe durata manifestării furtunilor.

Prahova intră sub cod portocaliu de furtuni

În județul Prahova, avertizarea este mai extinsă și cuprinde numeroase localități.

Printre acestea se află Mizil, Urlați, Boldești-Scăeni, Valea Călugărească, Bucov, Plopeni, Blejoi, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Iordăcheanu, Păulești, Lipănești, Tomșani și Ceptura.

Codul portocaliu mai vizează localitățile Baba Ana, Fulga, Dumbrăvești, Gura Vadului, Plopu, Boldești-Gradiștea, Vadu Săpat și Fântânele.

Potrivit avertizării meteorologice, în zonele vizate se vor semnala local averse torențiale care pot acumula între 25 și 40 de litri pe metru pătrat.

Furtunile vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze care pot ajunge la 70-90 de kilometri pe oră.

Meteorologii avertizează și asupra riscului de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul estimat între 2 și 3 centimetri.

Cantitățile importante de apă căzute într-un timp scurt pot favoriza acumularea apei pe străzi, în curți și în zonele cu sisteme de drenaj insuficiente.

Vântul puternic poate doborî crengi sau poate afecta obiecte aflate în aer liber, iar grindina poate provoca pagube culturilor agricole și bunurilor expuse.

Pe durata furtunii, este recomandată evitarea zonelor deschise, a copacilor și a structurilor care pot deveni instabile în timpul rafalelor puternice.

Avertizarea de Cod portocaliu rămâne în vigoare până la ora 20:20, pentru localitățile menționate din județele Buzău și Prahova.