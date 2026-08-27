Prognoza meteo, 27 august. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări privind instabilitatea atmosferică accentuată valabilă pentru data de 27 august. Regiunile vizate de fenomenele severe includ estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei, precum și zonele montane aferente Carpaților Meridionali și Orientali. Meteorologii avertizează că populația din aceste zone trebuie să se aștepte la averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări temporare ale vântului care pot lua aspect de vijelie.

Pe arii restranse vor fi condiții de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși praguri critice într-un interval scurt de timp. În anumite zone se pot acumula cantități semnificative de precipitații în numai două sau trei ore, crescând riscul de acumulări rapide de apă pe străzi și de șuvoie în zonele de relief înalt.

În restul țării, valorile termice înregistrează o ușoară moderare față de zilele toride din mijlocul lunii, însă atmosfera rămâne apăsătoare în orele amiezii. Temperaturile maxime se vor situa în general între 26 și 31 de grade Celsius, fiind mai scăzute în zonele unde aversele vor fi persistente.

Nopțile devin tot mai răcoroase, cu minime cuprinse între 12 și 19 grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind prognozate în depresiunile din estul Transilvaniei. Chiar dacă episoadele de caniculă extremă iau o pauză temporară, umiditatea crescută generată de ploile recente va menține un disconfort accentuat în mediul urban.

În Capitală, ziua de 27 august aduce un cer variabil, cu înnorări temporare și condiții pentru averse moderate, în special după-amiaza. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperatura maximă din București va atinge o valoare mai suportabilă, în jurul a 27 de grade Celsius, în timp ce minima nocturnă se va opri la pragul de 17 grade.

Zona montană va fi cea mai expusă fenomenelor de instabilitate. Turiștii aflați pe traseele din Carpații Meridionali și Orientali sunt sfătuiți să evite crestele înalte în a doua parte a zilei. Aversele torențiale vor fi însoțite de descărcări electrice frecvente, iar vântul va avea rafale ce pot depăși 60...70 km/h. La altitudini mari, temperaturile maxime nu vor depăși 16...18 grade Celsius, accentuând senzația de răcoare în timpul precipitațiilor.