Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 25 august 2026, două avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică și ploi torențiale, valabile până în seara zilei de 26 august, în mai multe regiuni ale României.

Prima avertizare intră în vigoare marți, la ora 16:00, și este valabilă până miercuri, la ora 08:00. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și posibil grindină. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 30-40 l/mp.

Potrivit ANM, avertizarea valabilă în intervalul 25 august, ora 16:00 – 26 august, ora 08:00, vizează sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei.

Pe parcursul nopții, fenomenele se vor extinde mai ales spre nordul Munteniei, Maramureș și jumătatea de nord a Moldovei.

„Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii”, transmite Administrația Națională de Meteorologie.

Rafalele de vânt pot atinge viteze de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse sunt posibile căderi de grindină de mici și, posibil, medii dimensiuni.

O nouă avertizare Cod galben este valabilă miercuri, 26 august, între orele 08:00 și 23:00.

Aceasta vizează jumătatea de nord a Moldovei și cea mai mare parte a zonei montane. Meteorologii estimează noi perioade de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 l/mp și, izolat, pot depăși 30-40 l/mp.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea, pe arii restrânse, și în alte zone ale țării.

Schimbarea vremii vine după o zi cu temperaturi foarte ridicate în mai multe zone.

ANM a emis pentru marți, 25 august, un Cod galben de caniculă, valabil între orele 10:00 și 22:00. Avertizarea vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic.

Astfel, în unele regiuni ale țării, ziua de 25 august aduce două fenomene meteorologice distincte: temperaturi ridicate în prima parte a zilei, urmate de ploi și furtuni în anumite zone spre după-amiază și seară.

Avertizările meteorologice sunt actualizate în funcție de evoluția fenomenelor. ANM recomandă populației să urmărească mesajele oficiale, în special în zonele aflate sub Cod galben.

Pentru intervalul următor, cele mai importante riscuri sunt reprezentate de aversele torențiale, acumulările rapide de apă, rafalele puternice de vânt și, local, grindina.

Pe scurt: vremea se schimbă începând de marți după-amiază în mai multe regiuni ale României, iar ploile și furtunile vor continua și miercuri. Avertizările ANM sunt valabile pentru zone extinse din vestul, centrul, sudul, nordul și nord-estul țării.