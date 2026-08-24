România va trece printr-o schimbare rapidă a vremii în următoarele zile, cu temperaturi care vor ajunge la aproximativ 35 de grade în vestul țării, înainte ca valorile termice să scadă semnificativ în mai multe regiuni. Potrivit prognozei regionale publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în Moldova maximele medii ar putea coborî până la 22 de grade Celsius în 26 august.

Schimbarea va fi însoțită și de perioade cu ploi în numeroase regiuni ale țării. Banatul, Crișana, Transilvania, Moldova, Dobrogea, Muntenia și zonele montane vor avea intervale cu instabilitate atmosferică până la începutul lunii septembrie.

Banatul va avea cea mai caldă zi din interval pe 25 august. Meteorologii estimează că media temperaturilor maxime va urca până în jurul valorii de 35 de grade Celsius.

În prima zi a intervalului, maximele sunt estimate la aproximativ 33 de grade. După 25 august, temperaturile vor avea variații mai mici, iar maximele regionale se vor situa, în general, între 31 și 33 de grade.

În jurul datei de 1 septembrie, temperaturile ar putea urca din nou spre o medie de aproximativ 34 de grade.

Ploile sunt prognozate în Banat în zilele de 26, 27 și 30 august. Alte intervale cu precipitații sunt posibile în 3 și 4 septembrie.

Cea mai importantă scădere de temperatură este estimată în Moldova. După maxime de aproximativ 28-29 de grade la începutul intervalului, temperaturile ar putea coborî până spre 22 de grade, în medie, în 26 august.

Ulterior, maximele vor reveni treptat la valori cuprinse între 25 și 28 de grade. În zilele de 1 și 2 septembrie sunt estimate valori de până la 29 de grade, în medie.

Nopțile vor deveni și ele mai răcoroase spre finalul lunii august. Temperaturile minime ar putea coborî spre 12-13 grade în nopțile de 28 și 29 august.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în 26, 27, 30 și 31 august, precum și după 3 septembrie.

În Crișana, maximele vor fi în general cuprinse între 30 și 32 de grade. Cele mai ridicate valori sunt estimate în 25 și 28 august, când media regională ar putea ajunge la 33-34 de grade.

Pe 26 și 30 august, temperaturile ar putea coborî spre 29 de grade. Ploile sunt mai probabile în zilele de 26, 27, 29 și 30 august, precum și în perioada 2-4 septembrie.

În Transilvania, primele două zile ale intervalului vor aduce maxime medii de 30-31 de grade. Apoi, temperaturile se vor menține în general între 26 și 28 de grade.

Pe 26 august, maximele ar putea coborî până spre 24 de grade, în timp ce pe 29 august și 1 septembrie sunt posibile valori medii de aproximativ 29 de grade.

În Maramureș, maximele vor fi în general între 28 și 30 de grade. Cele mai răcoroase zile sunt estimate pe 26 și 30 august, precum și în intervalul 3-4 septembrie, când media temperaturilor maxime ar putea coborî spre 27 de grade.

Ploile vor fi mai probabile în 26, 27 și 30 august, apoi după 2 septembrie.

În Dobrogea, variațiile de temperatură vor fi mai reduse. Maximele se vor situa, în general, între 27 și 29 de grade, cu valori mai mici în 27 și 28 august.

Probabilitatea pentru ploi va crește în zilele de 27, 28, 30 și 31 august, iar un nou interval mai instabil este estimat după 4 septembrie.

Muntenia va avea maxime de aproximativ 32 de grade în 24 și 25 august. În restul intervalului, temperaturile maxime vor fi, în general, între 28 și 30 de grade.

Ploile sunt mai probabile în Muntenia în zilele de 25, 26, 27, 28 și 30 august. Probabilitatea de precipitații va crește din nou după 4 septembrie.

În Oltenia, începutul intervalului va fi foarte cald, cu maxime de aproximativ 34 de grade. Până în 27 august, temperaturile sunt estimate să scadă spre 29 de grade.

Ulterior, maximele vor oscila în general între 29 și 31 de grade. Probabilitatea pentru ploi slabe va crește după 25 august.

La munte, temperaturile maxime vor fi de 21-22 de grade la începutul intervalului. Pe 26 august, valorile ar putea coborî spre o medie de 17 grade.

Până la începutul lui septembrie, maximele vor fi, în general, între 18 și 20 de grade. Temperaturile minime ar putea ajunge la aproximativ 9 grade în nopțile de 4, 5 și 6 septembrie.

Ploile sunt mai probabile în zilele de 25, 26, 27, 28, 30 și 31 august, iar instabilitatea atmosferică ar putea crește din nou după 2 septembrie.

Prognoza ANM indică o perioadă cu contraste importante între regiuni. În timp ce vestul și sud-vestul țării vor avea temperaturi de vară, apropiate de 35 de grade, în Moldova răcirea de la mijlocul săptămânii va fi mult mai evidentă.

În același timp, ploile vor apărea succesiv în mai multe zone ale țării, iar începutul lunii septembrie ar putea aduce noi perioade de instabilitate atmosferică.